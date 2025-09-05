快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

聽新聞
0:00 / 0:00

中鼎攜手日商奪1,547億「通霄電廠二期統包案」 創承攬合約金額紀錄

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

中鼎（9933）5日公告，與日商三菱電力公司（Mitsubishi Power, Ltd.）共同取得台灣電力公司「通霄電廠第二期更新改建計畫複循環發電機組設備及廠房與相關設施採購帶安裝案」標案，合約金額1,547億元，創下承攬合約金額紀錄。

中鼎指出，該案位於苗栗縣通霄鎮，將於既有電廠旁新建 5 部複循環發電機組，總裝置容量2,800MW，預定 2031 年完工，可滿足鄰近新竹科學園區、台中科學園區之產業及民生用電需求，並協助政府邁向淨零目標。

該案為台電配合政府能源轉型政策所執行的更新計畫，透過採用世界最高水準高效燃氣複循環機組，以節能減排技術等方式所減少的溫室氣體，相較燃煤發電年減 60%。

此外，因應全球減碳、去碳電力發展趨勢，該案採用的先進氣渦輪機組，更具備氫氣與天然氣混燒能力，可於未來取代部分天然氣作為燃料，進一步減少碳排，為氫能發電預作準備。

中鼎董事長楊宗興表示，感謝台電的信賴與託付，該案為中鼎繼 2013 年與日商三菱電力成功執行「通霄電廠第一期燃氣複循環發電計畫統包工程」後的再次合作。

楊宗興表示，集團在電力工程領域，不僅長期穩居國內市占第一，更成功將實績延伸到海外各國，包含馬來西亞、越南、泰國等，承諾以「最值得信賴」的服務，全力以赴執行本案，協助政府達成穩定供電目標。

楊宗興表示，集團深耕電力領域，於複循環機組、火力、核能及汽電共生等各式電廠興建工程，皆擁有豐富經驗及實績。近年掌握全球再生能源發展趨勢，更積極投入太陽能、生質能、風力發電等市場的開發及建廠，以低碳或零碳排放的潔淨能源，協助政府與企業達成能源多元化發展目標及穩定電力供應。

電廠 中鼎 天然氣

延伸閱讀

中國電力優質工程 四川「德陽造」獲多項工程獎

中鼎投入千萬助重建 台南首戶重建宅溫馨入厝

三菱退出風電計畫！網反酸台灣「只靠吸血台電」：全民買單拚綠電

數位化+智慧化 中製水電機組轉輪 機器人焊接完成

相關新聞

政院鬆綁天條 李同榮：觀望買盤會湧入、房價下修幅度縮小

行政院昨拍板新青安貸款不計入銀行法天條72-2條限制，並追溯自9月1日。房市趨勢專家李同榮表示，此一鬆綁政策，有助市場信...

失業勞工子女就學補助擴大 9月5日起受理申請

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理失業勞工子女就學補助，2025學年度第1學期擴大補助對象及提高補助金額，...

中鼎攜手日商奪1,547億「通霄電廠二期統包案」 創承攬合約金額紀錄

中鼎（9933）5日公告，與日商三菱電力公司（Mitsubishi Power, Ltd.）共同取得台灣電力公司「通霄電...

投資人信心不減 美股9月逆勢續漲

標普500指數今年8月底創下歷史新高，一反前幾周市場普遍悲觀的情緒。許多投資人原本已準備好迎接9月的季節性疲軟、關稅啟動...

投資等級債券基金迎聯準會降息利多 掌握收益、資本利得雙重契機

聯準會主席鮑爾在全球央行年會上發表鴿派言論，市場解讀是為啟動降息拉開序幕。聯邦投信分析，隨著聯準會降息腳步日益明確，市場...

想買車的可以買了！貨物稅條例修正今公告 新購車領牌減徵貨物稅5萬元

車界翹首等待的貨物稅修正案5日總統府公告，新購車領牌減徵貨物稅5萬元，依據公告日三日後實施，下周一起購買新車的消費者，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。