投資等級債券基金迎聯準會降息利多 掌握收益、資本利得雙重契機

聯準會主席鮑爾在全球央行年會上發表鴿派言論，市場解讀是為啟動降息拉開序幕。聯邦投信分析，隨著聯準會降息腳步日益明確，市場資金焦點逐漸轉向固定收益資產，其中投資等級債券基金因其穩健的信用品質與對利率政策敏感度，成為投資人關注的重點標的。

法人指出，美國經濟短線展現出良好韌性，但中長期來看經濟數據有溫和趨緩之趨勢，根據9月初FedWatch數據，聯準會9月宣布降息機率約為9成，2025年降息碼數預計為2碼，未來勞動力市場及消費是否出現回落將是觀察重點。若勞動力市場逐步放緩，將更增添聯準會降息之想像空間，債券可望受惠於目前的總體經濟環境，尤其信用評等BBB-及以上之投資等級債，其風險與報酬平衡的特性，可望成為降息環境下的核心布局首選。

在利率水準處於相對高檔的同時，若進場布局投資等級債，等於鎖定較高的票面利率，未來利率下行，將成為難得的鎖利機會。其次，也有機會享受到債券價格上漲帶來的資本利得，也就是收息與價差兼具之機會。

聯邦投信表示，聯邦美國優選投資等級債券基金主要布局美國投資等級債，均由體質穩健的大型企業發行，為外資與機構投資人長期配置，受到全球資金青睞，流動性佳。

在股市波動或經濟放緩時，投資等級債因信用品質佳，適合做為資產配置中的核心部位或是防禦性部位。聯邦投信建議，投資人可透過美國投資等級債券基金分散布局優質債券標的，除著眼中長期穩定收益機會，更兼具息收與資本增值潛力。