想買車的可以買了！貨物稅條例修正今公告 新購車領牌減徵貨物稅5萬元

車界翹首等待的貨物稅修正案5日總統府公告，新購車領牌減徵貨物稅5萬元，依據公告日三日後實施，下周一起購買新車的消費者，2000cc以下小客車就可以享受貨物減徵5萬元的優惠，車廠停擺多時的業務即將重新啟動。

在上月下旬貨物稅修正案進入立法院之後，台灣車市全面停擺，包括車商與消費者全都在等待貨物稅修正案實施日才願買車，在此期間福斯汽車並大動作降價促銷，預期在貨物稅修正實施之後，各家車商將全面動員，展開促銷專案，台灣車市動能並將重新展現。

在此之後只剩，進口車成為進口汽車關稅遲遲未定案的重災區，目前海關還有3萬輛進口車待消化，關稅未定案前，恐怕都沒人願意領牌，消費者以拖待變，車商緊張。