政院鬆綁天條 李同榮：觀望買盤會湧入、房價下修幅度縮小

行政院昨拍板新青安貸款不計入銀行法天條72-2條限制，並追溯自9月1日。房市趨勢專家李同榮表示，此一鬆綁政策，有助市場信心增加、交易量增、並縮小房價下修幅度。

不過，這政策也帶來一大隱憂，即市場若過度樂觀，或藉機炒作房價，反而會拉長房市的下修期，且延緩將來的復甦期，並可能帶來新一波政策關注與打壓。

李同榮表示，央行祭出第七波限貸令後，房市出現八大房貸亂象，包括自住客求貸無門、預售屋解約潮、購屋糾紛頻傳等，政院針對首購、自住選擇性鬆綁，是一項即時且正確的抉擇，馬上可以疏解交易量不正常萎縮停滯的困境。

他表示，政院選擇性鬆綁，算是遲來的正義，此項政策對房市未來影響有三：

一、有助市場信心恢復：

水庫放水，水管專接，首購自住不再有貸不到款疑慮，觀望買盤會湧入，對極度悲觀的市場具有推升信心的助益。

二、市場交易量脫離谷底：

市場信心增加，積壓的觀望買盤會逐漸進場，市場交易較活絡，就會帶動交易量脫離谷底回升。

三、縮小房價下修期與下跌幅度：

房市處下修趨勢線，政策面或消息面小利多仍無法扭轉下跌趨勢，但可能縮短房市下修期與房價下修幅度。

李同榮表示，政策選擇性鬆綁，應該可協助首購自住燃眉之急，同時會促使交易量增加，但不會影響房市走勢大格局，也不足以影響下修中房價。

不過，若業者對房貸選擇性鬆綁政策過度樂觀，甚至藉機炒作房價，由於交屋潮加上被迫開工潮，未來一年供給量大增，藉機抬高價格，房價不但拉不上，可能不上反下。

另外，基本面與技術面不佳，若是市場不能順應跌勢反而做掙扎，藉利多炒作，只會拉長下修調整期，並延長止跌的復甦期，而一旦市場藉機炒作，反而可能帶來政策關注而進行打壓。

李同榮表示，新青安房貸鬆綁雖有助房市交易量增加，但在這波下修幅度未達滿足點之前，交易量很難大幅提升，也就是說，房市下跌趨勢中必經「殺價取量」階段，才能改變跌勢而進入「量增價穩」止跌階段。