聽新聞
0:00 / 0:00

北士科輝達總部案卡關…地上權如何解決 北市府、新壽看法差異大

聯合報／ 記者林麗玉朱漢崙／台北報導
北士科T17、T18用地。 圖／聯合報系資料照片
北士科T17、T18用地。 圖／聯合報系資料照片

輝達台灣總部落腳北士科Ｔ17、Ｔ18基地案一波三折，外傳取得地上權新光人壽開出一○七億元的「合意解約金」，讓北市府收回土地交由輝達自建總部，北市府昨指內部估算八億元才合理，且須依程序須編列預算並報議會審查，不能讓外界有市府圖利財團的聯想。

據了解，因輝達與新壽簽訂的ＭＯＵ期限到九月底，若新壽沒有達成地上權移轉簽約，與輝達的ＭＯＵ就會失效。輝達期盼盡速蓋好總部，勿生波折；北市府表示，當前有兩條路可走，一是仍由新壽蓋好總部轉交輝達使用；二是新壽與市府合意解約，將地上權轉給輝達自建總部，作法最單純，但這要看輝達和新壽怎麼談。

至於解約價金，傳出新壽開價一○七億元，北市府認為只值七、八億元，但新壽並未同意解約。

據指出，新壽從得標北士科這兩塊土地至今，支付權利金已超過四十億元。至於新壽是否開價一○七億元，知情人士說，從來沒有講到要把地上權賣回給市府，反而是市府先前已同意可由新壽為輝達蓋好廠房後再移轉給輝達。

新壽內部也已評估，若是素地無法直接移轉地上權，必須蓋好建物後移轉，才符合北市府地上權移轉的規定。

至於新壽屬意蓋好後再移轉給輝達？據指出，因為這是不會讓新壽遭股東質疑背信的最好做法，新壽當初已向董事會表示競標北士科的土地，會有非常好的營運前景，若直接解約把土地賣回北市府，將無法對董事會交代為何在有好的遠景之下，還把地賣回給北市府。

北市府指出，是新壽算出地上權案五十年利潤共一○七億元，但市府評估合意解約價格應是新壽得標後，退還交給市府的權利金及得標後這三年、百分之二點五利潤，算出價金應是八億元。市府態度是，如果新壽開價一○七億元，市府須編列預算，依程序報議會審查。

MOU 輝達 新壽 總部 地上權 北士科 北市府 新光人壽 合意解約

延伸閱讀

傳新壽將土地賣回給北市府？相關人士：有心人士放話要讓輝達進不了台灣

輝達台灣總部進度 李四川曝「黃仁勳希望明年5月開工」

新壽為全台名列前茅大房東 「祖產」一分未賣

50億元…北市府與新壽協商關鍵點

相關新聞

回防民生 政院推3青壯利多

大罷免失敗後，賴政府積極回防民生議題，鎖定青壯年選票。行政院會昨拍板三項青壯家庭利多方案，包括今年起將從社宅中釋出一點一...

新青安鬆綁 民團憂恐推升房價

行政院會昨拍板，九月起申貸新青安貸款不占用銀行法限額，以解決新青安貸款「下不來」的房貸荒，營建類股昨大漲近百分之七，上演...

北士科輝達總部案卡關…地上權如何解決 北市府、新壽看法差異大

輝達台灣總部落腳北士科Ｔ17、Ｔ18基地案一波三折，外傳取得地上權的新光人壽開出一○七億元的「合意解約金」，讓北市府收回土地交由輝達自建總部，北市府昨指內部估算八億元才合理，且須依程序須編列預算並報議會審查，不能讓外界有市府圖利財團的聯想。

最低工資若漲…龔明鑫：會有配套措施 已與勞動部討論

最低工資審議會九月底舉行，經濟部長龔明鑫昨表示，無薪假、通報大量解僱、初次領取失業給付人數都在增加，「這不是預測，而是真實數據」。關稅對傳產及中小企業衝擊的確存在，經濟部已與勞動部討論，調升最低工資，要有一些配套措施。

又一工具機大廠做四休三 800名員工受影響

上市櫃工具機大廠再傳做四休三！繼瀧澤科鼓勵員工集中周五排休後，工具機大廠程泰集團也正式通知協力廠，實施「階段性休假制度」，包括九月每周五、十月及十一月部分周五等日期實施休假，後續將視實際營運狀況作滾動式檢討與調整。

婚育社宅可住12年 青年：難道約滿就離婚

行政院會昨天通過「婚育宅」等政策，將從社宅釋出一點一萬戶，讓育兒家庭可住滿十二年，讓年輕人敢婚、敢生，雖有年輕人肯定，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。