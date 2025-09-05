北士科輝達總部案卡關…地上權如何解決 北市府、新壽看法差異大

輝達台灣總部落腳北士科Ｔ17、Ｔ18基地案一波三折，外傳取得地上權的新光人壽開出一○七億元的「合意解約金」，讓北市府收回土地交由輝達自建總部，北市府昨指內部估算八億元才合理，且須依程序須編列預算並報議會審查，不能讓外界有市府圖利財團的聯想。

據了解，因輝達與新壽簽訂的ＭＯＵ期限到九月底，若新壽沒有達成地上權移轉簽約，與輝達的ＭＯＵ就會失效。輝達期盼盡速蓋好總部，勿生波折；北市府表示，當前有兩條路可走，一是仍由新壽蓋好總部轉交輝達使用；二是新壽與市府合意解約，將地上權轉給輝達自建總部，作法最單純，但這要看輝達和新壽怎麼談。

至於解約價金，傳出新壽開價一○七億元，北市府認為只值七、八億元，但新壽並未同意解約。

據指出，新壽從得標北士科這兩塊土地至今，支付權利金已超過四十億元。至於新壽是否開價一○七億元，知情人士說，從來沒有講到要把地上權賣回給市府，反而是市府先前已同意可由新壽為輝達蓋好廠房後再移轉給輝達。

新壽內部也已評估，若是素地無法直接移轉地上權，必須蓋好建物後移轉，才符合北市府地上權移轉的規定。

至於新壽屬意蓋好後再移轉給輝達？據指出，因為這是不會讓新壽遭股東質疑背信的最好做法，新壽當初已向董事會表示競標北士科的土地，會有非常好的營運前景，若直接解約把土地賣回北市府，將無法對董事會交代為何在有好的遠景之下，還把地賣回給北市府。

北市府指出，是新壽算出地上權案五十年利潤共一○七億元，但市府評估合意解約價格應是新壽得標後，退還交給市府的權利金及得標後這三年、百分之二點五利潤，算出價金應是八億元。市府態度是，如果新壽開價一○七億元，市府須編列預算，依程序報議會審查。