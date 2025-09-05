最低工資若漲…龔明鑫：會有配套措施 已與勞動部討論

最低工資審議會九月底舉行，經濟部長龔明鑫昨表示，無薪假、通報大量解僱、初次領取失業給付人數都在增加，「這不是預測，而是真實數據」。關稅對傳產及中小企業衝擊的確存在，經濟部已與勞動部討論，調升最低工資，要有一些配套措施。

外界認為，所謂配套措施就是「薪資補貼」，這項做法勞動部和經濟部也曾實施過。不過，龔明鑫未證實，只說現還在初步討論。

龔明鑫日前表示，因關稅對傳產及中小企業衝擊很大，認為過去最低工資調幅公式，「今年不那麼適當」。勞陣秘書長楊書瑋昨說，政府若一面承認經濟成長亮眼，一面用關稅衝擊為理由阻擋勞工調薪，無異是將產業利益凌駕於廣大勞工的基本生活之上。

楊書瑋指出，國際上貿易成本及物價波動加劇，並非台灣獨有，德法英澳、南韓、日本、菲律賓、越南，都已確定明年調升最低工資，在缺工與物價雙重壓力下，台灣更應正視調整最低工資。

龔明鑫昨在經濟部部務會報前受訪表示，台灣今年整體經濟表現非常好，但不能否認的是，傳產的確受到很大衝擊與挑戰，必須給予協助。針對勞團抨擊，龔明鑫說，最後當然是尊重最低工資審議結果，但在此之前，有必要提供最完整的資訊供審議委員參考。

勞動部長洪申翰則說，龔明鑫就是在傳達資方想法。洪申翰指出，每年最低工資審議，都是納入勞資政學代表的綜合考量，在法定程序下，充分掌握當前經濟指標、社會情勢，通盤審議思考。