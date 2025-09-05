又一工具機大廠做四休三 800名員工受影響

上市櫃工具機大廠再傳做四休三！繼瀧澤科鼓勵員工集中周五排休後，工具機大廠程泰集團也正式通知協力廠，實施「階段性休假制度」，包括九月每周五、十月及十一月部分周五等日期實施休假，後續將視實際營運狀況作滾動式檢討與調整。

程泰表示，因應近期全球工具機市場景氣變化，加徵關稅、匯率波動以及整體產業景氣遞延復甦等因素影響，公司為調整營運策略，決實施階段性休假。程泰集團旗下程泰、亞崴兩家公司，台灣廠合計約八百名員工。程泰集團會長楊德華說，推出這項措施，三個月合計多休假十二天，搭配鼓勵資深員工利用周五休特休假，公司精算結果對整體營運影響不大。

公司也期盼，隨著台幣趨穩，美國關稅持續談判，下半年營運有機會逐季回穩。

勞動部勞動力發展署中彰投分署統計，目前中彰投轄區累計已有四十八家機械設備業廠商通報減班休息（無薪假），金屬製品製造業廿二家次之，其他運輸工具及零件製造業則有十四家。

台灣機械公會理事長莊大立表示，工具機廠做四休三情形愈來愈多，若情況無法獲得改善，下一波勢必得精簡人力。

楊德華指出，美國對等關稅雖影響全球景氣，對台廠真正具殺傷力的是匯率升值，「台灣廠商有哪家淨利可達百分之卅或百分之四十以上，台灣疊加關稅比競爭對手的日韓多百分之十，匯率又多出近百分之十，台廠全數被打趴」。

放電加工機大廠慶鴻機電總經理王陳鴻也透露，已有五家協力廠商收掉，還有五家使用客戶，業務員登門拜訪時竟已關門。他說，這次工具機業受到的衝擊比疫情期間還嚴重。