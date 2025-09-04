聽新聞
0:00 / 0:00

婚育社宅可住12年 青年：難道約滿就離婚

聯合報／ 記者徐白櫻邱書昱陳敬丰李成蔭／連線報導
行政院通過「青年婚育租屋協助專案」，今年起至二○二八年，將從社會住宅中釋出一點一萬戶「婚育宅」，讓育有○歲到六歲小孩的家庭能住滿十二年。此外，租金補貼範圍也會擴大。本報資料照片
行政院通過「青年婚育租屋協助專案」，今年起至二○二八年，將從社會住宅中釋出一點一萬戶「婚育宅」，讓育有○歲到六歲小孩的家庭能住滿十二年。此外，租金補貼範圍也會擴大。本報資料照片

行政院會昨天通過「婚育宅」等政策，將從社宅釋出一點一萬戶，讓育兒家庭可住滿十二年，讓年輕人敢婚、敢生，雖有年輕人肯定，但有的認為政府不處理房價，質疑「是用來騙年輕人生小孩的政策！」直言難不成為申請社宅結婚生子，合約到期就離婚嗎？

高雄市卅六歲黃姓市民說，國中小學都有學區問題，婚育宅若只能住到孩子滿十二歲，接下來恐面臨搬家及孩子轉學，頻繁變換學區對孩子不是好事，至少要讓孩子住到國中畢業。

「感覺是政府不處理房價，用來騙年輕人生小孩的政策！」黃姓市民說，身邊不少同學想法一致，只要買房子就會生小孩，但一直買不起，也就無法結婚生子，若孩子多的家庭可獲得愈多房貸利率優惠，或許可同時解決婚育家庭租房跟買房需求。

呂姓工程師說，她跟男友尚未打算結婚，也不會因為有婚育宅而決定結婚生子，「難不成為申請社宅而結婚生子，合約到期就離婚嗎？」除非孩子讀到高中都不用錢，市場有更合理房價及教育制度更完善才會考慮結婚生子。

年近三十黃姓男子剛搬到台中與女友合租，每月房租超過二萬元，「完全不敢想結婚生小孩」，若結婚生子能保證入住社宅，的確是很大的誘因，但能申請到嗎？社宅搶破頭，釋出百分之廿給年輕夫婦未必夠，如果要先生小孩才符合優先抽籤資格，卻又不保證中籤，對經濟不寬裕的年輕人形同豪賭，建議中央公布更具體的中籤率或未中籤者享有的補償。

崔媽媽基金會憂心婚育宅恐排擠弱勢戶，弱勢戶應維持原有比例，落實社宅政見及健全租屋市場才是根本，基金會執行長呂秉怡說，「這都是資源分配的拉扯」，弱勢較青年找房困難得多，婚育房絕不能放入現行百分之四十弱勢戶分配中，要從百分之六十的一般戶來分配，否則排擠弱勢，恐增加更多社政單位成本。

延伸閱讀

內政部推青年婚育租屋協助專案 劉世芳：鼓勵年輕人敢婚願生

緊急通報系統奏效 台南社宅7旬婦家中跌倒…警消即刻救助

馮紹峰離婚趙麗穎4年 爆「再婚景甜」網瘋傳！當事人不躲正面回應了

蕾菈宣布離婚後出國了 辣穿洞洞裝：生活還是要繼續過下去

相關新聞

回防民生 政院推3青壯利多

大罷免失敗後，賴政府積極回防民生議題，鎖定青壯年選票。行政院會昨拍板三項青壯家庭利多方案，包括今年起將從社宅中釋出一點一...

新青安鬆綁 民團憂恐推升房價

行政院會昨拍板，九月起申貸新青安貸款不占用銀行法限額，以解決新青安貸款「下不來」的房貸荒，營建類股昨大漲近百分之七，上演...

婚育社宅可住12年 青年：難道約滿就離婚

行政院會昨天通過「婚育宅」等政策，將從社宅釋出一點一萬戶，讓育兒家庭可住滿十二年，讓年輕人敢婚、敢生，雖有年輕人肯定，但...

擬修租賃條例限制房租漲幅 內政部：10日辦座談會做相關認定

為解決租屋市場爭議，內政部估月底提租賃住宅市場發展及管理條例修正草案，修正4大面向包括房客享有訂約及續約合計3年租期，房...

內政部推青年婚育租屋協助專案 劉世芳：鼓勵年輕人敢婚願生

內政部今天在部務會報中安排國土管理署及地政司報告「青年婚育租屋協助專案」。內政部長劉世芳表示，上午行政院會已通過本案，內...

買預售屋更安心 內政部祭三大修法保障金流透明

為防堵爛尾樓，內政部4日預告修正《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》，重點鎖定三大方向，一是買方繳的購屋款必須專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。