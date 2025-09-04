婚育社宅可住12年 青年：難道約滿就離婚

行政院會昨天通過「婚育宅」等政策，將從社宅釋出一點一萬戶，讓育兒家庭可住滿十二年，讓年輕人敢婚、敢生，雖有年輕人肯定，但有的認為政府不處理房價，質疑「是用來騙年輕人生小孩的政策！」直言難不成為申請社宅結婚生子，合約到期就離婚嗎？

高雄市卅六歲黃姓市民說，國中小學都有學區問題，婚育宅若只能住到孩子滿十二歲，接下來恐面臨搬家及孩子轉學，頻繁變換學區對孩子不是好事，至少要讓孩子住到國中畢業。

「感覺是政府不處理房價，用來騙年輕人生小孩的政策！」黃姓市民說，身邊不少同學想法一致，只要買房子就會生小孩，但一直買不起，也就無法結婚生子，若孩子多的家庭可獲得愈多房貸利率優惠，或許可同時解決婚育家庭租房跟買房需求。

呂姓工程師說，她跟男友尚未打算結婚，也不會因為有婚育宅而決定結婚生子，「難不成為申請社宅而結婚生子，合約到期就離婚嗎？」除非孩子讀到高中都不用錢，市場有更合理房價及教育制度更完善才會考慮結婚生子。

年近三十黃姓男子剛搬到台中與女友合租，每月房租超過二萬元，「完全不敢想結婚生小孩」，若結婚生子能保證入住社宅，的確是很大的誘因，但能申請到嗎？社宅搶破頭，釋出百分之廿給年輕夫婦未必夠，如果要先生小孩才符合優先抽籤資格，卻又不保證中籤，對經濟不寬裕的年輕人形同豪賭，建議中央公布更具體的中籤率或未中籤者享有的補償。

崔媽媽基金會憂心婚育宅恐排擠弱勢戶，弱勢戶應維持原有比例，落實社宅政見及健全租屋市場才是根本，基金會執行長呂秉怡說，「這都是資源分配的拉扯」，弱勢較青年找房困難得多，婚育房絕不能放入現行百分之四十弱勢戶分配中，要從百分之六十的一般戶來分配，否則排擠弱勢，恐增加更多社政單位成本。