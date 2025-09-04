新青安鬆綁 民團憂恐推升房價

行政院會昨拍板，九月起申貸新青安貸款不占用銀行法限額，以解決新青安貸款「下不來」的房貸荒，營建類股昨大漲近百分之七，上演慶祝行情。不過，民團則擔心，此舉恐將推升房價，未解決實質問題，批評政府只是為了兩面討好，學者也憂心前七波打炒房的效果可能受到影響。

面對房貸荒，行政院長卓榮泰日前要求公股行庫「金融水龍頭要開大一點」，政院隨後也端出新青安貸款鬆綁政策。都市改革組織秘書長彭揚凱質疑，政府政策一方面稱要解決年輕人居住與高房價問題；另方面又想討好市場派與投資者，導致政策兩邊擺盪。

彭揚凱表示，先前銀行融資限制源自央行的政策考量，目的在管理整體金融風險。過去新青安政策因高優惠造成大量貸款，導致更多資金湧入銀行借貸買房，但銀行資金有限，便採取排優先順序，現在政策則是不占用限額，進而讓出「水位」，使非新青安的房貸也能避免被排擠。

彭揚凱指出，央行的政策是為了金融安全，但從住宅政策角度來看，是要優先解決高房價買不起的問題，還是解決所有開發商的案子推案都能賣出去？現在政府做法就是繼續撐高房價，像是煮一鍋水繼續添加柴火，讓這房價撐住。

昨天營建股應聲走揚。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，此次政策至少帶來三項改變：第一，市場信心有望回穩；第二，公股銀行新承作意願將提高；第三，低總價產品直接受惠。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則形容，此次放寬確實是一劑「強心針」，不過，這項措施頂多能暫時解決流動性問題，房貸放寬「只能解渴、不能暢飲」。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊則示警，過去一段時間，房市雖然量縮但房價並沒有下滑。要注意的是，釋放出來的資金活水不僅限剛性需求，購買第二、三房也會受惠，且政策隨時可大可小，也許之後放寬到所有新青安貸款，前面七波打炒房效果恐怕會受到影響。

至於炒房風是否再起？金管會主委彭金隆說，從去年高點到今年上半年，新青安件數與金額已回到自住本質，加上財政部優化措施，這些問題與去年時空環境已有不同。