數發部長林宜敬專訪／打詐射三箭 壯大好人隊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

問：數發部在打詐方面，將如何精進？

答：我們同樣希望盡量借力民間，不再讓科技平台只是「旁觀者」。

過去像Google、Meta、Line等平台，都認為自己只是被動協助，但我們告訴業者，必須積極加入「好人隊」，共同面對詐騙與資安攻防。因為壞人會不斷尋找漏洞，政府雖努力堵住，但新的破口仍會出現，最危險的就是沒人發現過的新漏洞，因此需要企業和政府並肩合作。

數發部採取「法律、科技、商業」三管齊下。在法律面，我們已經完成訂定打詐專法，也已建立「網路詐騙通報查詢網」快速處理假訊息或詐騙網站。例如民眾檢舉冒名粉絲頁，經確認是假帳號後，就會立即通知平台，而平台依法必須在24小時內下架。

科技面上，運用DNS、RPC等技術提升攔阻效率，確保詐騙訊息能即時被封鎖。

商業面則提醒平台，詐騙橫行會嚴重損害商譽，提醒業者，要從捍衛商譽的角度來思考，這不只是台灣的問題，對業者在全球的形象與市場都有衝擊。

問：打造數位政府，在AI法制面上有何規劃？

答：行政院會日前已通過《AI基本法》，將送立法院審議。事實上，AI基本法是上位法案，後續作用法是關鍵。

台灣在AI治理方面，參考歐美做法後，發展出台灣模式，採取三層架構。第一層是AI基本法，已經通過行政院會；第二層是由數發部發布風險指引，預計年底公布；第三層是所謂的作用法，是按照各部會特性，由各部會去訂定。

舉例來說，AI帶來醫療糾紛，相關責任需由衛福部訂定作用法來規範；自動駕駛肇事，相關責任應由交通部釐清，而非由數發部統一規定。

另外，數發部也正在推動「促進資料創新利用發展條例」，現行狀況下，受限於法令，公部門不敢釋出相關資料，未來得到法律授權後，公務員可以放心將不涉及機敏、非關個資的資料釋放出來，訓練建置語料庫；除了公部門，同時希望民間也將資料捐出，例如我本身也是作家，那就可以將自己創作的書籍，簽署同意書後，就讓資料去訓練AI。

AI 詐騙 數發部

