數發部長林宜敬專訪／校訓八字…真切的信念

數發部長林宜敬是創業家，也是作家；他學資訊工程出身，同時也是文青。在接掌數發部後，面對瞬息萬變的AI發展，他要同時用科學家的理性、文人的感性，引領AI產業闖出一條自己的道路。

林宜敬兼具科技專業與政策視野，接下部長重任後，成為台灣資訊科技發展的重要推手之一。特別的是，他雖是科技人，同時也是作家，他笑說，就讀建中時，他就加入建青社，也是文青一枚。

林宜敬說，他深受台大校訓「敦品、勵學、愛國、愛人」影響，選擇返台投入科技與公務發展。在AI、數位治理與政策推動上，他強調技術應服務社會與產業發展，並積極建立數位生態系，以促進創新與產業升級，盼讓數發部引領台灣AI科技產業發展。

談到接下數發部長的心境，林宜敬引用前美國總統杜魯門名言「The work was mine to do, and I had to do it.」（該是我做的事情，就趕快去做吧。）。

林宜敬出身於台灣最早一批資訊人才培養的年代。彼時台灣相對貧窮，軟體產業近乎空白，台積電（2330）才剛成立。對他與許多同輩來說，台大校訓「敦品、勵學、愛國、愛人」並非口號，而是真切的信念，他感性地說道，「我們那個世代的人，真的相信這些話。」

這份信念延續自台灣學術圈的精神傳承。林宜敬提到恩師李琳山教授的故事，當年李教授自史丹佛取得博士後毅然返台，即便美國薪資遠高於台灣，他仍以一句「台灣是我的家，回家不需要理由」作答。這句話深深影響了一代台灣學子，也影響了林宜敬。後來他自己在布朗大學攻讀博士，面對美國優渥的工作機會，他亦選擇回台灣，並用同樣的回答說服自己與他人。