數發部長林宜敬專訪／數發部推主權AI 兩路並進

數位發展部長林宜敬昨（4）日接受本報專訪時表示，台灣一定要發展具台灣觀點的主權AI，現在主要有兩條道路，一是在現有模型上微調（fine-tuning），二是透過蒸餾（distillation）簡化模型，這都需要結合民間力量。

林宜敬升任數發部長後，強調有三大工作重點，包含AI產業、資安韌性以及打詐，另外同時也要加強數位政府相關建設。在AI發展方面，政府已陸續推出AI新十大建設，也已宣布推動主權AI，林宜敬強調，單靠政府無法做到，一定要導入民間力量，與民間合作，政府工作是打造完整的產業生態系。

另外林宜敬指出，數發部正推動透過修法釋出政府資料，同時號召民間自願捐出內容，打造「台灣主權AI訓練語料庫」，降低國際科技巨頭對台灣資料使用門檻，唯有結合資料、技術與人才等，台灣才能培養屬於自己的大型語言模型，讓世界聽見台灣的聲音。以下為本報專訪紀要。

林宜敬小檔案 圖／經濟日報提供

問：台灣如何建置主權AI？

答：對台灣而言，建置主權AI十分重要，一般來說，要建置主權AI有三種方式，第一是從頭開始訓練模型；第二是在現有模型上微調；第三是透過蒸餾技術簡化模型。

坦白講，主權AI的進展比我想像中還慢，舉個例子來說，美國總統川普說要打造「Stargate」（星際之門）計畫，就要斥資5,000億美元，相當驚人，這不可能由政府來主導。台灣也一定要結合民間的力量，才能打造主權AI。

目前看來，如果台灣建置主權AI，要從頭開始訓練，實在太困難，最好、最快的方式還是微調、蒸餾，這些是台灣民間企業可以施力的地方。

數發部重點工作之一是建立「台灣主權AI訓練語料庫」，讓AI具備台灣觀點。

五大工具 建產業生態系

問：數發部在推動AI新十大建設所扮演的角色為何？

答：數發部透過五大工具：算力、資料、人才、行銷、資金，來支持打造產業生態系。而這其中最困難的就是人才，事實上AI人才呈兩極化發展。如何去定義人才？會用ChatGPT就算是AI人才嗎？如果這樣，算下來一年要訓練100萬個都沒問題，但AI人才有不同層次，最基礎的研究人員，在台灣就非常非常少。

再來就是可利用既有工具去訓練新AI模型的人才，或是用現有AI模型去創造新產品的人才，這部分台灣仍有機會可以去著墨，若有更多人有機會進入AI應用開發、打造全新服務或商品，也是台灣發展AI的契機之一。

再從資金面來看，我認為，資金是最後一哩路，數發部的任務應該是建構一個健康的生態系，而非單純以補助方式介入。我也是一名創業者，我清楚理解企業最需要的是大量且穩定的訂單，而不是一再補助。國發基金已匡列100億元，將以投資者角度投入，確保資金能帶動長期效益與產業成長。

另外，在AI產業發展上，最關鍵的基礎是「算力」。建構算力池成本高昂，不是一般新創能負擔，因此數發部將持續建置算力資源，並免費提供企業在研發階段使用，協助降低門檻。有志的創業家，不用賣房子買算力，就可以透過數位部的資源來嘗試。不僅能加速產品開發，也有助於打造完整的生態系。

在算力方面，明年數發部編列約2億元預算，預計新採購100片GPU，加上原本40片，合計有140片，不過實際採購狀況，仍須視立法院審議情形及報價情形而定。

數發部積極推動軟體與AI產業發展，期盼透過完善的環境與資源支持，讓台灣具備全球競爭力。AI應用不僅能造福人類，還能協助解決台灣勞動力短缺等問題。然而，生成式AI出現同時帶來挑戰，部分勞動力可能被取代，因此如何正確運用AI，將決定未來社會與產業的走向。

生技、長照 最具發展潛力

問：台灣最有可能發展的AI產業？

答：個人認為最大機會在生技醫療產業、長照，主要原因是，台灣擁有全世界最完善的健保系統，且高度數位化，醫療資料完整而龐大，品質位居世界前列。這些數位化資料，為AI應用提供了極佳基礎，過去數十年甚至上百年來，台灣最聰明的人才都投身醫療體系，累積了龐大的專業知識與研究能量。

若能透過建立完善的AI生態體系，讓這些人才自由探索，就能發掘出許多高價值應用場景，而非由政府單方面主導方向。

最後，台灣多數新創產業往往面臨中國大陸低價競爭與市場規模壓力，導致成果難以持續；但在醫療生技領域，台灣與大陸的體系差異極大，反而形成保護性屏障，使我們具備更大優勢去發展 AI。從這些面向來看，生技醫療、長照領域是台灣AI產業最具潛力的突破口。

我們希望，AI能夠幫助社會解決問題，不是帶來問題。台灣面臨兩個大問題，一個是人口老化、少子女化，許多工作找不到人做；同時面臨AI迅速發展，取代人力，許多人的工作將被取代。如果「工作找不到人、人的工作被AI取代」兩個問題能處理得當，就能解決問題。