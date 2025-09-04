賴總統：百億元催動智慧醫療
總統府昨（4）日召開健康台灣推動委員會第五次會議，賴清德總統表示，生醫產業創新是國家競爭力關鍵，盼藉由政府編列100億元預算的「投資智慧醫療創新創業計畫」及租稅優惠等政策，鼓勵更多企業投入創新研發，擴大投資也深化台灣和國際鏈結。
賴總統表示，智慧醫療是打造「健康台灣」的重要一環，國內已逐步建立智慧醫療相關建設，請衛福部在這些基礎上，持續推動次世代數位醫療平台、協助基層醫療院所數位轉型，並且落實家醫大平台，加速醫療體系改革與發展。
另外，外界關注美國對藥品加徵關稅，衛福部長石崇良表示，目前藥品仍是零關稅，但衛福部也會未雨綢繆，有三大策略。
第一，風險最高、脆弱度最高，就是這些專利期內的進口藥品，盤點後約有700多項，屬於基礎用藥約200多項，換算起來健保每年申報金額約200億元左右，因此在韌性特別條例預算中，政院編列支持健保200億元預算。未來若因關稅造成全球藥價浮動，必須調整健保給付藥價，確保國人用藥無虞。
第二，剛過專利期藥品，目前盤點未來六年內，大概會有70多項的專利藥會陸續過專利期。對於剛過專利期五年內，藥廠若在台灣生產製造相似藥，衛福部給予跟原廠同樣的價格，鼓勵藥廠盡早做分散風險。
第三，對於生產相似藥品廠商有鼓勵措施，盼透過多元用藥，來分散缺藥風險。
