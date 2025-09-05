回防民生 政院推3青壯利多

大罷免失敗後，賴政府積極回防民生議題，鎖定青壯年選票。行政院會昨拍板三項青壯家庭利多方案，包括今年起將從社宅中釋出一點一萬戶「婚育宅」、勞動部推出育嬰留停照顧彈性化方案，以及銀行辦理新青安貸款時，將排除百分之卅上限約束，緩解青壯年族群購屋申貸的等待時間。

「青年婚育租屋協助專案」今年起至二○二八年，將從中央社會住宅中釋出一點一萬戶「婚育宅」，育有○歲到六歲小孩的家庭能住滿十二年。內政部長劉世芳表示，透過補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目與優先入住社會住宅的多元措施，減輕負擔，預估初期可嘉惠約五點二萬戶。

國土署長吳欣修表示，雖然有設計婚育宅的戶數，但如果申請人數超過百分之廿，仍需抽籤，其抽籤標準與其他社會住宅的抽籤標準相同。至於年底前釋出的千戶婚育宅，吳說，主要分布在五都，包括台北、新北、桃園、台南、高雄。

政府也擴大租金補貼，婚育家庭自登記結婚兩年內加碼補貼百分之五十，每多生一胎再加碼補貼百分之五十。此外，包租代管方面，對育有未成年子女或新婚家庭，提供「育兒安全設施」補助，每年修繕補助最高六千元。

勞動部推出「育嬰留停照顧彈性化方案」，從明年元旦起，彈性留職停薪可撥出卅天以「日」來請假，家庭照顧假則可以「小時」請假。子女滿三歲前可申請最多兩年育嬰留職停薪，其中六個月可領八成薪資補貼。新的方案撥出卅天讓父母用「日」為單位請假並仍享有八成薪資補貼；雙親共計就有六十天可請假。

對於有家庭照顧需求者，未來將能以「小時」來申請事假和家庭照顧假，換言之，將有五十六小時家庭照顧假、五十六小時事假，共計一一二小時可彈性因應家庭需求，且雇主不得扣全勤獎金。

此外，九月一日起，新青安申貸不計入銀行法限額，可以釋出更多放款量能。行政院長卓榮泰說，青年購買自住房屋，即便非屬新青安貸款，但符合自住、首購條件，或是自住房屋一屋換一屋的貸款申請，也應優先滿足。

賴總統在臉書表示，找房子，怕租金壓力；想成家，怕育兒負擔；想買房，怕貸款貸不到。這些都是青年最真實的焦慮。政府推出青年優先三重奏，盼讓青年「安心住、安心育、安心買」。

國民黨立委李彥秀表示，行政院應對房市有整體評估與政策，讓建商、銀行及民眾有確定方向可依循，而不是「頭痛醫腳、腳痛醫頭」，以免徒增市場的震盪跟人民困擾。藍委羅廷瑋說，真正的難題不是借不借得到錢，而是房價太高、薪水追不上。如果只鬆綁貸款，卻不管高房價帶給年輕人的痛苦，最終大家還是買不起房。

民進黨立委賴瑞隆說，金管會願意「打開水龍頭」，讓新青安貸款排除總量管制，這是好事，也希望持續精進不動產放款制度，照顧真正有需求的自住者。