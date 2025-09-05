聽新聞
0:00 / 0:00

經長龔明鑫表態：最低工資調升 要有配套

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

最低工資審議會將在9月底舉行，勞團表態，反對以關稅作為壓低最低工資調漲的藉口。

經濟部龔明鑫昨（4）日表示，無薪假人數、通報大量解僱人數、初次領取失業給付人數都在增加，「這不是預測，而是真實的數據」。

關稅對傳產及中小企業衝擊的確存在，經濟部已與勞動部討論，調升最低工資，要有一些配套措施。

外界認為，所謂配套措施就是「薪資補貼」，這項作法勞動部和經濟部亦曾實施過。不過，龔明鑫未證實，只說現還在初步討論。

針對勞團砲轟，龔明鑫表示，最後當然是尊重最低工資審議結果，但在此之前，有必要提供最完整的資訊供審議委員參考。

勞團 經濟部 龔明鑫

延伸閱讀

最低工資怎麼調？經長龔明鑫揭「真實數據」：關稅衝擊的確存在

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

最低工資審議會9月召開 勞團籲勿以關稅推託調整

最低工資不再沿用公式？全總要求龔明鑫收回不當言論並道歉

相關新聞

回防民生 政院推3青壯利多

大罷免失敗後，賴政府積極回防民生議題，鎖定青壯年選票。行政院會昨拍板三項青壯家庭利多方案，包括今年起將從社宅中釋出一點一...

工具機大廠再爆「做四休三」 中彰投累計48家廠商通報減班

上市櫃工具機大廠再傳「做四休三」，繼瀧澤科每周五「鼓勵員工集中排休」（做四休三），程泰集團昨（4）日也正式向協力廠發布通...

最低工資若漲…龔明鑫：會有配套措施 已與勞動部討論

最低工資審議會九月底舉行，經濟部長龔明鑫昨表示，無薪假、通報大量解僱、初次領取失業給付人數都在增加，「這不是預測，而是真實數據」。關稅對傳產及中小企業衝擊的確存在，經濟部已與勞動部討論，調升最低工資，要有一些配套措施。

又一工具機大廠做四休三 800名員工受影響

上市櫃工具機大廠再傳做四休三！繼瀧澤科鼓勵員工集中周五排休後，工具機大廠程泰集團也正式通知協力廠，實施「階段性休假制度」，包括九月每周五、十月及十一月部分周五等日期實施休假，後續將視實際營運狀況作滾動式檢討與調整。

新青安鬆綁 民團憂恐推升房價

行政院會昨拍板，九月起申貸新青安貸款不占用銀行法限額，以解決新青安貸款「下不來」的房貸荒，營建類股昨大漲近百分之七，上演...

工具機產業面臨衝擊 業界：殘酷淘汰賽來了

美國關稅新政與新台幣匯率升值，讓台灣工具機產業面臨有史以來最嚴峻的海嘯衝擊，業界不諱言，一場殘酷的「淘汰賽」已然展開，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。