聽新聞
0:00 / 0:00
經長龔明鑫表態：最低工資調升 要有配套
最低工資審議會將在9月底舉行，勞團表態，反對以關稅作為壓低最低工資調漲的藉口。
經濟部長龔明鑫昨（4）日表示，無薪假人數、通報大量解僱人數、初次領取失業給付人數都在增加，「這不是預測，而是真實的數據」。
關稅對傳產及中小企業衝擊的確存在，經濟部已與勞動部討論，調升最低工資，要有一些配套措施。
外界認為，所謂配套措施就是「薪資補貼」，這項作法勞動部和經濟部亦曾實施過。不過，龔明鑫未證實，只說現還在初步討論。
針對勞團砲轟，龔明鑫表示，最後當然是尊重最低工資審議結果，但在此之前，有必要提供最完整的資訊供審議委員參考。
