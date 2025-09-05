聽新聞
工具機產業面臨衝擊 業界：殘酷淘汰賽來了

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

美國關稅新政與新台幣匯率升值，讓台灣工具機產業面臨有史以來最嚴峻的海嘯衝擊，業界不諱言，一場殘酷的「淘汰賽」已然展開，未來除了大者恆大，業者也必須轉型升級，做出差異化，才得以永續生存。

台灣機械公會指出，這波不景氣，可能會讓許多小廠淘汰出局，台灣工具機有1萬多家大小廠商，過去有不少廠商的產品同質性太高，根本不具競爭力；另外就是創一代年紀大了，二代不願接班而決定結束營運。

另一方面，此次實施做四休三的廠商，主要考量訂單暫時減少，決調整營運策略，推動階段性休假。

台灣機械公會表示，新台幣匯率升值，加上關稅疊加，過去台灣工具機產業標榜「高性價比」的優勢已不再，未來必須做出差異化、有特色的產品，以目前正夯的半導體、機器人，都是可以「靠攏」發展的對象。

和大集團總裁沈國榮也不諱言，面對市場競爭環境日趨惡劣，集團正積極推動轉型、朝產業控股方向發展。

