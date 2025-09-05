工具機大廠再爆「做四休三」 中彰投累計48家廠商通報減班

上市櫃工具機大廠再傳「做四休三」，繼瀧澤科每周五「鼓勵員工集中排休」（做四休三），程泰（1583）集團昨（4）日也正式向協力廠發布通知，9月起至11月共三個月實施「階段性休假制度」。

程泰集團強調，實施彈性休假但不是無薪假，實施時程包括9月每周五、10月及11月部分周五或周一等日期實施休假（做四休三），後續將視實際營運狀況，再作滾動式檢討與調整。

工具機業最新人力規畫概況 圖／經濟日報提供

程泰集團旗下有程泰、亞崴兩家公司，台灣廠合計約800名員工。程泰集團會長楊德華說，推出階段性休假制度三個月合計多休假12天，搭配鼓勵資深員工利用周五休特休假，公司精算結果，對整體營運影響不大。

楊德華強調，公司營運一切正常，實施階段性休假，只是因應訂單減少的短期措施。但他指出，美國對等關稅雖影響全球景氣，對台廠真正具殺傷力的是匯率升值，「台灣廠商有哪家淨利可達30%或40%以上？台灣疊加關稅比競爭對手的日韓多10%，匯率又多出近10%，台廠全數被打趴。」他建議，政府務必要正視新台幣匯率高於競爭對手國日、韓的嚴峻情況，儘可能參考日、韓的匯率走勢作彈性調整，以提升台灣工具機國際競爭力。更期盼隨著新台幣匯率趨穩，美國關稅持續談判，下半年營運將逐季回穩。

勞動部勞動力發展署中彰投分署統計，目前中彰投地區累計48家機械設備業廠商通報減班休息，金屬製品製造業22家次之，其他運輸工具及零件製造業有14家。

台灣機械公會理事長莊大立表示，工具機廠做四休三的情形愈來愈多，若情況無法獲得改善，下一波勢必得採取精簡人力措施。面對經營困境，莊大立指出，業者紛紛採行五大措施，包括逐步實施做四休三、暫停產學合作、限縮外籍移工引進、暫緩招募新血，最後不得已就要啟動人力精簡。

放電加工機大廠慶鴻機電總經理王陳鴻也透露，已有五家協力廠商收掉，還有五家使用客戶，業務員登門拜訪時竟已關門。他說，這次工具機業受到的衝擊比疫情期間還嚴重。