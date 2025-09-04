快訊

冷中子三軸散射儀啟用10週年 台澳科研邁新里程碑

中央社／ 台北4日電

台灣自主設計與建造的「冷中子三軸散射儀」今年啟用10週年，國輻中心表示，這是台灣與澳洲國際科研合作的指標性成果，SIKA具備高效優異的性能，平均妥善率達99%，是亞太區唯一穩定運作的冷中子三軸散射儀。

台灣自主設計與建造的「冷中子三軸散射儀（ColdNeutron Triple-Axis Spectrometer）」位於澳洲雪梨的澳洲核子科學與技術組織（ANSTO），以台灣梅花鹿SIKA為名，2015年正式開放使用。

國家同步輻射研究中心今天發布新聞稿表示，與澳洲ANSTO連線舉辦「SIKA十週年慶祝活動」，由國科會副主委暨國輻中心董事長蘇振綱致詞揭開序幕，活動也邀請來自國內外中子科學領域專家學者，分享最新研究成果與技術。

國輻中心說明，2002年「台灣研究用反應器 II」計畫中止後，為滿足台灣對中子實驗設施的需求，國科會規劃透過跨國、跨領域的合作模式，發展具前瞻性的科研儀器。

在駐澳大利亞台北經濟文化辦事處（TECO）與澳洲在台辦事處（Australian Office Taipei）的促成下，於2005年與澳洲簽署雙邊協議，由以中央大學為主的團隊合作執行SIKA的設計與建造計畫。

國輻中心表示，SIKA計畫在2015年試車完成後正式開放使用，並轉由國輻中心接手後續試車與維運，成為台灣科學家進行中子散射實驗的重要基地。SIKA以高效且優異的性能，平均妥善率高達99%，成為亞太區唯一穩定運作的冷中子三軸散射儀。

在科研產出方面，國輻中心指出，使用SIKA的台灣研究團隊發表了涵蓋半導體材料、綠能科技、高分子與生醫材料等多元領域的研究，成果刊登於「Advanced Materials」、「Advanced Science」等國際頂尖期刊，充分展現SIKA在材料科學與基礎物理領域的重要性。

蘇振綱強調，近年來國科會正積極推動「雙/多邊國際合作研究計畫」，強化台灣在國際科技舞台的能見度與參與率，而SIKA正是最佳的實踐案例。期待未來雙邊持續加深並擴大交流合作，為台灣在前瞻科學研究與國際合作領域，開創更深遠的發展。

國輻中心表示，依照協議內容，台灣研究人員亦可使用ANSTO所屬其他先進中子儀器，進一步拓展台灣對尖端中子實驗設施的使用範圍，並強化與國際大型科學設施的合作鏈結。

