擬修租賃條例限制房租漲幅 內政部：10日辦座談會做相關認定

為解決租屋市場爭議，內政部估月底提租賃住宅市場發展及管理條例修正草案，修正4大面向包括房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自住收回房屋等。內政部政務次長董建宏表示，相關認定將在10日辦座談會與各部會、團體討論，目標在月底前送行政院，並在下個會期完成修法。

內政部租賃條例修正有4大面向，包括房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自住收回房屋；續約租金漲幅不得超過通知當月房租指數的年增率；房東不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰；未來租屋糾紛可向公所申請免費調解或法律訴訟扶助。

地政司司長林家正說明，這項修法旨在保障房客的租約或續約期間，合計至少有三年租期，房東與房客可先簽訂一年租約，之後再續約兩次一年，或在第一年租期屆滿後，直接簽訂兩年租約，總計達到三年保障。除非房東要收回自住，否則不受三年租期的限制，否則即使房東出售房屋，根據「買賣不破租賃」原則，租約仍會繼續保障房客。

限制租金漲幅部分，林家正說，房東在續約之前，必須先通知房客租金漲幅，上限將依據當月主計總處公布的「房租指數年增率」來設定。至於媒體追問，近期年增率約為2%多，代表一萬元租金只能漲200多元？林說，這是一個上限標準，而非固定數值，因為每個月的年增率會依市場行情變動，如果房東超過此標準，就會要求房東改正。

維護房客權益部分，林家正表示，修法將明文禁止房東拒絕房客申請租金補貼或遷入戶籍等行為，這些口頭約定將被視為無效，且會訂定相關罰則，修法範圍也涵蓋其他房東不得任意做的事情，例如不得在租約期間任意漲租、要求增加額外費用，或強制房客負擔某些稅務，房客若遇到類似情況，可向縣市政府提出申訴或檢舉，由縣市政府行政裁罰，但目前相關罰金的具體額度仍在討論規畫中。

董建宏說，預計於9月10日辦座談會，收集各方意見，並作出相關認定，也包括房東自住收回部分，後續將會盡快將法案送至行政院審查，目標是在月底前送行政院，並希望能在下個會期完成修法。這項修法內容適用於所有的租賃關係，不單只針對婚育住宅。