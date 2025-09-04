內政部推青年婚育租屋協助專案 劉世芳：鼓勵年輕人敢婚願生

快訊

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
內政部長劉世芳表示，今年年底前將釋出1000户婚育宅，未來3年內會再釋出1萬戶，讓育有學齡前幼兒的家庭，最長可住12年，以確保居住穩定性。記者杜建重／攝影
內政部今天在部務會報中安排國土管理署及地政司報告「青年婚育租屋協助專案」。內政部長劉世芳表示，上午行政院會已通過本案，內政部將於明年正式開辦，透過「補貼金額加碼」、「申請資格放寬」、「增加補助項目」與「優先入住社會住宅」的多元措施，實質減輕新婚及育兒家庭的居住負擔，鼓勵年輕人敢婚、願生，預估初期可嘉惠約5.2萬戶青年及婚育家庭。同時，內政部將研議修正「租賃住宅市場發展及管理條例」，從「保障最短租期」、「限制租金漲幅」、「強化租賃權益規範」等3面向予以規範，推動穩定長期租賃關係，避免不合理漲租，相關租賃爭議得免費調解或是提供法律訴訟扶助。

內政部下午召開記者會，由部長劉世芳率領次長董建宏與國土管理署署長吳欣修及地政司司長林家正說明婚育補助專案。

劉世芳表示，中央興辦社會住宅除會匡列20%房源保障新婚及育兒家庭優先入住外，今年年底前將釋出1000戶婚育宅，未來3年內會再釋出1萬戶，讓育有學齡前幼兒的家庭，最長可住12年，以確保居住穩定性，並滿足孩童成長與就學需求。此外，包租代管社會住宅對於育有未成年子女或新婚家庭，提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，而每年修繕補助最高有6000元。

內政部表示，「青年婚育租屋協助專案」將原300億中央擴大租金補貼專案計畫規定所得標準，由每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，符合資格者依現行300億元中央擴大租金補貼加碼制度辦理。另外，登記結婚或育有新生兒的家庭將再擴大加碼，自登記結婚2年內加碼補貼50%，每多生一胎加碼補貼50%。

內政部下午召開記者會，說明有關青年婚育租屋補助專案的相關作法。記者杜建重／攝影
地政司司長林家正在記者會上說明租屋條例修法方向與保障租屋權利的相關作法。記者杜建重／攝影
內政部下午召開記者會，由部長劉世芳（左）率領次長董建宏（中）與國土管理署署長吳欣修及地政司司長林家正（右）等人說明婚育補助專案。記者杜建重／攝影
