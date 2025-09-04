買預售屋更安心 內政部祭三大修法保障金流透明

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾花費畢生積蓄就怕買到爛尾樓，政府透過定型化契約保障買方權益。示意圖／聯合報系資料照
為防堵爛尾樓，內政部4日預告修正《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》，重點鎖定三大方向，一是買方繳的購屋款必須專款專用於工程，不得被建商任意挪用；二是契約須清楚揭露信託帳戶名稱與帳號，讓買方能直接匯款到專戶；三是建商在簽約時必須提供「信託權益說明書」，讓消費者明白保障機制與自身權益，讓民眾買預售屋的風險大幅降低。

內政部表示，過去實務上曾出現建商在工程初期即將買方款項用罄，導致工程延宕甚至停擺的案例，這次修法明定，買方的價金只能支付工程款與相關稅費，避免資金被用於其他開銷，確保建案能順利進行。

另一項關鍵修正，是要求在契約中載明信託帳戶名稱與帳號，讓買方能將購屋款直接匯入信託專戶，避免建商收受款項後未依規定轉入專戶，進而產生資金管理漏洞，確保金流透明，強化買方信心。

此外，為了讓民眾在簽約前能充分理解保障機制，未來建商必須提供「信託權益說明書」以及受託機構出具的文件，清楚說明履約擔保的方式與買方權益。內政部提醒，民眾簽約時應仔細閱讀，並審慎評估風險，避免因不熟悉規定而陷入不利處境。

這次修法同時也配合《再生能源發展條例》，新增「太陽光電發電設備」資訊揭露條款，未來若建案有相關設置，必須明確載明設備依據、安裝位置及維護方式，讓買方在購屋時就能掌握清楚資訊。

修正草案已公告，並開放20天徵詢各界意見。內政部強調，這次修法目的在於補強保障、提升透明度，讓民眾買預售屋能更放心，避免過去因資金挪用或資訊不清楚而吃虧的情況再發生。

建商 預售屋 內政部

