今年底前釋出千戶婚育宅 內政部曝分布在「這5都」

政府將推出青年婚育租屋協助專案，內政部長劉世芳表示，明年正式開辦，透過補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目與優先入住社會住宅的多元措施，減輕負擔，預估初期可嘉惠約5.2萬戶。國土署長吳欣修表示，目前主要分布在台北、新北、桃園、台南、高雄，每縣市分配戶數會有所不同。

內政部說明，中央興辦社會住宅除會匡列20%房源保障新婚及育兒家庭優先入住外，年底前將釋出1000戶婚育宅，未來3年內會再釋出1萬戶，讓育有學齡前幼兒的家庭，最長可住12年，以確保居住穩定性，並滿足孩童成長與就學需求。

包租代管社會住宅對育有未成年子女或新婚家庭，提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，每年修繕補助最高6000元。

劉世芳表示，這筆費用並非無條件給現金，有特定的設施項目，房客需要先與包租代管業者溝通所需增加的項目，當設施項目完成後，相關的發票收據會由包租代管業者確認，之後才能申請，費用會直接撥入租客的戶頭，必須是設施設備都弄好，並提供證明，而不是直接給現金。

媒體問及婚育宅是否符合條件就能入住？吳欣修表示，雖然有設計婚育宅的戶數，大約占20%，但如果申請人數超過20%，仍需要抽籤。其抽籤標準與其他社會住宅的抽籤標準是相同的。至於年底前釋出的千戶婚育宅分配在哪些縣市？吳說，主要分布在五都，包括台北、新北、桃園、台南、高雄，總數約1100戶，但每個城市的分配戶數會根據實際狀況和條件有所不同，原則上會以20%為標準。