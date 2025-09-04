內政部拚修法保護租屋族 保障三年租期、不得拒設籍、漲租有上限

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
確切的修法內容與罰則仍要待9月10日座談會後才能確定。記者許正宏／攝影
確切的修法內容與罰則仍要待9月10日座談會後才能確定。記者許正宏／攝影

為強化房客權益，內政部正研議修正《租賃住宅市場發展及管理條例》，將從「保障最短租期」、「限制租金漲幅」、「維護房客權益」、「提供法律救濟」四大方向切入，目標在今年9月底前送交行政院，並力拚下個會期完成修法。

地政司司長林家正指出，修法主要是為房客建立穩定的租賃關係，首先，保障租期，房客至少享有三年租期保障，第一年訂約後，後續可續約一次兩年或依合意再延長，除非房東自住或特殊情況，否則不得隨意終止，即使房屋出售，租約仍由新屋主承接。

第二，限制租金漲幅，房東若要調漲租金，必須事前通知房客，漲幅以每月主計總處公布的「租金指數年增率」為上限，目前漲幅多在2%左右，例如月租1萬元最多只能漲200元，若超標，房東將被要求更正。

第三，維護房客權益：房東不得拒絕租客設籍遷入，不得要求房客代繳房屋稅等不合理條件，口頭約定將被視為無效，若違反，制度將設有罰則，並保障房客賠償權利。

第四，爭議免費調解，若發生租賃糾紛，房客可申請免費調解，或獲得法律扶助。地方政府也會建立受理檢舉機制，避免惡意漲租或侵害承租人權益。

內政部規劃於9月10日召開座談會，邀請租賃公會、工會及相關團體蒐集意見，再完成修法條文送交行政院審查，盡速推動上路，修法目標就是讓租期穩定、漲幅合理，讓年輕人和小家庭能安心租屋、規劃未來。

