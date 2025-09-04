最低工資怎麼調？經長龔明鑫揭「真實數據」：關稅衝擊的確存在

最低工資審議會將在9月底舉行，勞團表態，反對以關稅作為壓低最低工資調漲的藉口。對此，經濟部長龔明鑫4日表示，無薪假人數、通報大量解僱人數、初次領取失業給付人數都在增加，「這不是預測，而是真實的數據」。關稅對傳產及中小企業衝擊的確存在，經濟部已與勞動部討論，調升最低工資，要有一些配套措施。

外界認為，所謂配套措施就是「薪資補貼」，這項作法勞動部和經濟部亦曾實施過。不過，龔明鑫未證實，只說現還在初步討論。

主計總處8月15日大幅上修今年全年經濟成長率為4.45％，其中今年經濟成長率上半年更高達6.75%。龔明鑫今日在經濟部部務會報前受訪表示，台灣今年整體經濟表現非常好，不僅是四小龍最佳，在全世界也會是前幾名，台灣總體經濟「看起來」非常好，的確也是如此；但不能否認的是，傳產的確受到很大衝擊與挑戰，必須給予協助。

針對勞團砲轟，龔明鑫表示，最後當然是尊重最低工資審議結果，但在此之前，有必要提供最完整的資訊供審議委員參考。

他指出，今年台灣總體經濟非常好，但實際狀況是減班休息人數較上月大幅增加；此外，通報大量解僱、領取失業給付人數也都在增加，「這不是預測，而是真實的數據」。

他表示，經濟部已與勞動部討論，最低工資調升要有一些配套措施。外界認為，所謂配套措施就是由政府來做「薪資補貼」。

經濟部長龔明鑫日前表示，因關稅對傳產及中小企業衝擊很大，認為過去最低工資調幅公式，「今年不那麼適當」。對此外界解讀，最低工資調升不會採高調幅。但勞團砲轟，反對以關稅作為壓低最低工資調漲的藉口。

主計總處搶在8月15日發布大幅上修2025年經濟成長率至4.45%，消費者物價指數年增率則預測為1.76%。若依照往年「CPI年增率足額反映，經濟成長率勞資共享、各分一半」的勞資共識，明年最低工資調幅將會高達4%、調升1,144元。工商團體已表態，應該要少調。