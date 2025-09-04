快訊

讓年輕人敢婚、敢生！婚育宅明年上路 估48.3萬戶受惠

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
婚育宅總經費達269.08億元，確保能持續到2032年。記者曾吉松／攝影
婚育宅總經費達269.08億元，確保能持續到2032年。記者曾吉松／攝影

內政部將於明(2026)年正式開辦「青年婚育租屋協助專案」，其中「婚育宅」政策是核心亮點。初期規劃可嘉惠48.3萬戶次、總經費達269.08億元，預算來源自行政院核定的租金補貼與包租代管計畫，並將撥補到住宅基金，由國土署統一指引，確保政策能持續到2032年，不會因年度預算波動而中斷。

內政部表示，未來中央興辦的社會住宅將匡列至少20%房源保障新婚與育兒家庭入住，但若申請超額，仍須以抽籤方式決定，今年底前，中央將釋出1,000戶新完工的社會住宅，分布於台北、新北、桃園、高雄及台南等地，作為首批「婚育宅」供給，未來3年將再增加1萬戶，提供育有學齡前幼兒的家庭，最長可住12年，以滿足小孩成長與就學需求。

補貼標準也全面放寬，所得限制由原本每人每月平均不超過最低生活費3倍，調整為3.5倍；登記結婚2年內的家庭可加碼補貼50%，若在此期間內多生一胎，每胎再加碼50%。內政部強調，政府會全力支持年輕人敢婚、敢生，讓婚育家庭居住更有保障。

針對育有未成年子女的租屋家庭，包租代管社會住宅將提供居家安全補助，每年最高補助6,000元，可申請防墜設施、防撞條、防燙圍欄、插座安全蓋等，確保孩童安全。內政部並設有租屋專線，由國家住都中心委託的在地租賃公會與業者提供專業協助。

