聽新聞
0:00 / 0:00
讓年輕人敢婚、敢生！婚育宅明年上路 估48.3萬戶受惠
內政部將於明(2026)年正式開辦「青年婚育租屋協助專案」，其中「婚育宅」政策是核心亮點。初期規劃可嘉惠48.3萬戶次、總經費達269.08億元，預算來源自行政院核定的租金補貼與包租代管計畫，並將撥補到住宅基金，由國土署統一指引，確保政策能持續到2032年，不會因年度預算波動而中斷。
內政部表示，未來中央興辦的社會住宅將匡列至少20%房源保障新婚與育兒家庭入住，但若申請超額，仍須以抽籤方式決定，今年底前，中央將釋出1,000戶新完工的社會住宅，分布於台北、新北、桃園、高雄及台南等地，作為首批「婚育宅」供給，未來3年將再增加1萬戶，提供育有學齡前幼兒的家庭，最長可住12年，以滿足小孩成長與就學需求。
補貼標準也全面放寬，所得限制由原本每人每月平均不超過最低生活費3倍，調整為3.5倍；登記結婚2年內的家庭可加碼補貼50%，若在此期間內多生一胎，每胎再加碼50%。內政部強調，政府會全力支持年輕人敢婚、敢生，讓婚育家庭居住更有保障。
針對育有未成年子女的租屋家庭，包租代管社會住宅將提供居家安全補助，每年最高補助6,000元，可申請防墜設施、防撞條、防燙圍欄、插座安全蓋等，確保孩童安全。內政部並設有租屋專線，由國家住都中心委託的在地租賃公會與業者提供專業協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言