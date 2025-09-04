新青安房貸鬆綁…房價有望止跌回升？專家點「這衝擊」還在

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

行政院4日拍板「新青安」排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外，同時實施時間回溯至今年9月1日。也就是說，自2025年9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入《銀行法》第72-2條的限額，以確保銀行信用資源可用於無自用住宅青年之購屋貸款。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，這個新政策的實施，對於目前適用新青安的首購族面臨到貸款成數不足、排撥時間拉長或是被要求搭配房貸壽險等困境，有助於緩解，也是體現政府堅定支持首購族的立場。此外，針對預售屋買方適用新青安方案，也不會因銀行額度不足而「貸不到款」，有助於順利交屋，避免交易卡關。

不過，陳金萍指出，美國對等關稅政策衝擊，對國內各產業的影響正陸續發酵中，將連帶影響台灣內需與房市交易市場，仍需密切關注後續整體經濟局勢的變化。

陳金萍認為，目前台灣房價處於盤跌走勢，正是首購、自用需求的入場時機，對於有意售屋的屋主來說，不宜過度期待房價有反彈回升的空間，整體而言，今年房市仍是「量縮價跌」的格局不變。

房價 房市 銀行法

