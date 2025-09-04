陳其邁列席行政院會談租金補貼 建議中央地方各半

行政院會今天通過青年優先三重奏相關政策。高雄市長陳其邁今天在行政院會感謝中央從善如流，並建議租金補貼由中央、地方各負擔一半，擴大幫助更多年輕人。

行政院會通過青年優先三重奏相關政策，包含推動婚育宅、提供育嬰留停彈性，並拍板自9月1日起，銀行辦理新青安貸款的撥款案件不計入銀行法的限額。

陳其邁在院會上發言表示，買房子面臨貸款成數等問題，引起很多年輕人的恐慌、焦慮，感謝行政院從善如流，儘速解決年輕人購屋的不安。

另外，在租金補貼部分，陳其邁說，現在各地方政府也有一些不同的租金補貼，高雄市政府也將囤房稅拿來做相關的社宅租金補貼等。婚育宅的政策很好，也可以跟地方政府的相關政策一起整合及調整。

陳其邁說，統籌款增加的財源，應該拿來照顧年輕人，減輕租金壓力；如果有的縣市願意做，行政院應該給予鼓勵，如每戶補貼多少金額，地方出一半，另外一半中央補助，大家一起做，總體財源也會增加。

陳其邁強調，針對補貼或分擔部分，高雄市政府願意跟中央政府合作，擴大幫助更多的年輕人。