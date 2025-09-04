快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

陳其邁列席行政院會談租金補貼 建議中央地方各半

中央社／ 高雄4日電

行政院會今天通過青年優先三重奏相關政策。高雄市長陳其邁今天在行政院會感謝中央從善如流，並建議租金補貼由中央、地方各負擔一半，擴大幫助更多年輕人

行政院會通過青年優先三重奏相關政策，包含推動婚育宅、提供育嬰留停彈性，並拍板自9月1日起，銀行辦理新青安貸款的撥款案件不計入銀行法的限額。

陳其邁在院會上發言表示，買房子面臨貸款成數等問題，引起很多年輕人的恐慌、焦慮，感謝行政院從善如流，儘速解決年輕人購屋的不安。

另外，在租金補貼部分，陳其邁說，現在各地方政府也有一些不同的租金補貼，高雄市政府也將囤房稅拿來做相關的社宅租金補貼等。婚育宅的政策很好，也可以跟地方政府的相關政策一起整合及調整。

陳其邁說，統籌款增加的財源，應該拿來照顧年輕人，減輕租金壓力；如果有的縣市願意做，行政院應該給予鼓勵，如每戶補貼多少金額，地方出一半，另外一半中央補助，大家一起做，總體財源也會增加。

陳其邁強調，針對補貼或分擔部分，高雄市政府願意跟中央政府合作，擴大幫助更多的年輕人。

陳其邁 年輕人 行政院

延伸閱讀

綠2026選對會沒賴清德、陳其邁 林岱樺：非常好的安排

【重磅快評】陳其邁叫天天不應 只怪昔日喊話喊錯人？

高雄「邁盟」又多一人 陳其邁前機要蔣宛庭宣布參選市議員

影／南北資源失衡 陳其邁批：財劃法修法錯誤

相關新聞

傳新壽將土地賣回給北市府？相關人士：有心人士放話要讓輝達進不了台灣

近日傳出，台北市政府要向新光人壽收購北士科的T17和T18土地，但開出的價格只有7億元，與新壽已付出的成本落差太大。據熟...

新青安鬆綁 彭揚凱批「政府想兩面討好」：恐為房價再添柴火

行政院會今拍板，為支持青年購屋自住需求，自9月1日起申貸新青安貸款不占用銀行法限額。不過，OURs都市改革組織秘書長彭揚...

新青安房貸鬆綁…房價有望止跌回升？專家點「這衝擊」還在

行政院4日拍板「新青安」排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外，同時實施時間回溯至今年9月1日。也就是說，自...

明年上路！婚育宅2030年可達1.1萬戶 租金補貼再加碼

行政院會今天通過「青年婚育租屋協助專案」今年起至2028年，將從社會住宅中釋出1.1萬戶「婚育宅」，讓育有0歲到6歲小孩...

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

最低工資審議會將於月底舉行。經濟部長龔明鑫日前表態「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」，理由是上半年總體經濟數據亮眼，...

政院拍板婚育宅租補 內政部估約5.2萬戶受惠

行政院會4日通過「青年婚育租屋協助專案」，內政部長劉世芳表示，本次將婚育宅概念結合社會住宅、包租代管及租金補貼三大居住政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。