快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聽新聞
0:00 / 0:00

明年上路！婚育宅2030年可達1.1萬戶 租金補貼再加碼

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院通過「青年婚育租屋協助專案」今年起至2028年，將從社會住宅中釋出1.1萬戶「婚育宅」，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年。此外，租金補貼範圍也會擴大。圖／台南市府提供
行政院通過「青年婚育租屋協助專案」今年起至2028年，將從社會住宅中釋出1.1萬戶「婚育宅」，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年。此外，租金補貼範圍也會擴大。圖／台南市府提供

行政院會今天通過「青年婚育租屋協助專案」今年起至2028年，將從社會住宅中釋出1.1萬戶「婚育宅」，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年。此外，租金補貼範圍也會擴大至每人每月平均所得低於最低生活費3.5倍，且新婚加碼1.5倍、每增加1名孩童再增加0.5倍。初期約5.2萬戶青年及婚育家庭受惠。

為因應過去社宅提供的婚育宅戶數不足，內政部將釋出中央社宅20%的戶數，一共1.1萬戶作為婚育宅，預計今年下半年就能提供1000戶，明年起至2028年再提供1萬戶。

為避免新婚或是剛生小孩家庭常常搬家，針對育有0歲到6歲小孩的家庭，可申請將社宅最多居住期限6年延長為12年，讓小孩到國小畢業前都無需搬離或是變更學區。同時，在包租代管方面，對於育有0歲到6歲孩童的租戶，未來將獲得每年6000元的兒童安全費用，可以用做防撞、防倒、安全鎖等安全事項。

針對租金補貼擴大範圍，主要將從每人每月平均所得低於最低生活費的3倍，擴大到3.5倍，且新婚加碼為1.5倍、每增1名孩童再增0.5倍；若以台北市每月最高補貼金額8000元來試算，新婚育有1名孩童的家庭，申請租金補貼將變成1萬6000元。

同時，內政部也規劃在9月底之前提出修正「租賃住宅市場發展及管理條例」，保障房客能享有3年保障租約，規定房客享有訂約及續約合計3年租期，房東只能為自住收回房屋；同時限制漲租幅度，續約組金漲幅不得超過通知當月房租指數之年增率。另外，規定房東不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為；租屋糾紛也可向地方政府申請免費調解或法律訴訟扶助。

內政部國土署長吳欣修說明，中央興建的社宅今年將有4500多戶，以20%的分配比率來看，今年預定有1000戶，若加上公辦都更釋出的社宅，今年有望達到1500戶，而未來2026年至2028年也將提供超過1萬戶。

相關經費方面，吳欣修說，租金補貼預計補貼31.5萬戶次、包租代管16.8萬戶次，總計會有48.3萬戶次，經費支出為270億元已經過行政院同意，政策將於明年元旦上路。

社宅 租金補貼

延伸閱讀

緊急通報系統奏效 台南社宅7旬婦家中跌倒…警消即刻救助

房東不准房客申請補貼 罰

政院：租金補貼範圍再擴大 「婚育宅」可住12年

內政部公布社宅租金分級收費原則草案 分3區4級折數30%到90%

相關新聞

傳新壽將土地賣回給北市府？相關人士：有心人士放話要讓輝達進不了台灣

近日傳出，台北市政府要向新光人壽收購北士科的T17和T18土地，但開出的價格只有7億元，與新壽已付出的成本落差太大。據熟...

新青安鬆綁 彭揚凱批「政府想兩面討好」：恐為房價再添柴火

行政院會今拍板，為支持青年購屋自住需求，自9月1日起申貸新青安貸款不占用銀行法限額。不過，OURs都市改革組織秘書長彭揚...

明年上路！婚育宅2030年可達1.1萬戶 租金補貼再加碼

行政院會今天通過「青年婚育租屋協助專案」今年起至2028年，將從社會住宅中釋出1.1萬戶「婚育宅」，讓育有0歲到6歲小孩...

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

最低工資審議會將於月底舉行。經濟部長龔明鑫日前表態「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」，理由是上半年總體經濟數據亮眼，...

政院拍板婚育宅租補 內政部估約5.2萬戶受惠

行政院會4日通過「青年婚育租屋協助專案」，內政部長劉世芳表示，本次將婚育宅概念結合社會住宅、包租代管及租金補貼三大居住政...

環團：2050年退休金總額恐縮水逾三成 政府投資應撤化石燃料

環境正義基金會、LUSH Taiwan與多個環保組織今指出，新、舊制勞工退休基金、勞保基金與公務人員退休撫卹基金正面臨「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。