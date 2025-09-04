明年上路！婚育宅2030年可達1.1萬戶 租金補貼再加碼

行政院會今天通過「青年婚育租屋協助專案」今年起至2028年，將從社會住宅中釋出1.1萬戶「婚育宅」，讓育有0歲到6歲小孩的家庭能住滿12年。此外，租金補貼範圍也會擴大至每人每月平均所得低於最低生活費3.5倍，且新婚加碼1.5倍、每增加1名孩童再增加0.5倍。初期約5.2萬戶青年及婚育家庭受惠。

為因應過去社宅提供的婚育宅戶數不足，內政部將釋出中央社宅20%的戶數，一共1.1萬戶作為婚育宅，預計今年下半年就能提供1000戶，明年起至2028年再提供1萬戶。

為避免新婚或是剛生小孩家庭常常搬家，針對育有0歲到6歲小孩的家庭，可申請將社宅最多居住期限6年延長為12年，讓小孩到國小畢業前都無需搬離或是變更學區。同時，在包租代管方面，對於育有0歲到6歲孩童的租戶，未來將獲得每年6000元的兒童安全費用，可以用做防撞、防倒、安全鎖等安全事項。

針對租金補貼擴大範圍，主要將從每人每月平均所得低於最低生活費的3倍，擴大到3.5倍，且新婚加碼為1.5倍、每增1名孩童再增0.5倍；若以台北市每月最高補貼金額8000元來試算，新婚育有1名孩童的家庭，申請租金補貼將變成1萬6000元。

同時，內政部也規劃在9月底之前提出修正「租賃住宅市場發展及管理條例」，保障房客能享有3年保障租約，規定房客享有訂約及續約合計3年租期，房東只能為自住收回房屋；同時限制漲租幅度，續約組金漲幅不得超過通知當月房租指數之年增率。另外，規定房東不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為；租屋糾紛也可向地方政府申請免費調解或法律訴訟扶助。

內政部國土署長吳欣修說明，中央興建的社宅今年將有4500多戶，以20%的分配比率來看，今年預定有1000戶，若加上公辦都更釋出的社宅，今年有望達到1500戶，而未來2026年至2028年也將提供超過1萬戶。

相關經費方面，吳欣修說，租金補貼預計補貼31.5萬戶次、包租代管16.8萬戶次，總計會有48.3萬戶次，經費支出為270億元已經過行政院同意，政策將於明年元旦上路。