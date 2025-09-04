傳新壽將土地賣回給北市府？相關人士：有心人士放話要讓輝達進不了台灣

近日傳出，台北市政府要向新光人壽收購北士科的T17和T18土地，但開出的價格只有7億元，與新壽已付出的成本落差太大。據熟知雙方交涉的相關人士指出，實情並非如此，該人士甚至質疑，這種放話是要讓輝達「進不了台灣」。

據指出，新壽從得標北士科這二塊土地至今，權利金每年支付下來總計已超過40億元，倘若要收購不可能只有7億，至於新壽是否喊出外傳的107億元？知情人士駁斥，從來沒有講到要賣回給市政府，而是市政府先前已同意，可以由新壽為輝達蓋好廠房之後再移轉給輝達，這在當初的地上權標售合約之後是可行的，對此，輝達方面已表達要研究之後，再確定是否簽約接受蓋好之後移轉的安排。

新壽評估，這種蓋好再移轉的方式，也有其風險，例如，倘若蓋好了之後輝達不願意接受，那麼這一個量身訂作的建案，一時之間也難找到買主，所以一定要雙方簽好約同意這個方案，該方案已經是不會讓新壽對股東有背信疑慮最好的作法了。

至於在T17和T18之間的道路，無法符合輝達總部的需求，據了解，市府已願意解決該問題，但新壽要給更多的權利金，對此，新壽則認為，因為面積增加了，因此要多收權利金，這是合理的。