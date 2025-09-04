商業服務業不均衡復甦加大 商研院：仍具衰退風險

快訊

中央社／ 台北4日電

商研院今天發布台灣商業服務業景氣循環分析預測，同行指標綜合指數（CCCIS）上半年持續下行，7月來到-0.3137個標準差，預測到明年1月會持續下降。商研院示警，內需不均衡復甦更加分歧，加上川普關稅戰衝擊，商業服務業景氣走向仍具衰退風險。

根據商研院最新預測，7月同行指標綜合指數降至-0.3137個標準差，並預測到明年1月會持續下降到-0.7340個標準差。商研院指出，雖下降速度遠比上期的預測有所減緩，但細查各子指標的走勢，不均衡復甦更呈現兩極化的分歧現象。

商研院表示，今年上半年經濟年成長率6.75%，經濟成長動能主要來自民間投資與淨輸出，但民間消費貢獻度僅0.44個百分點，整體經濟呈現「外熱內溫」，且不均衡復甦更形分歧，包含批發零售、住宅服務及水電瓦斯燃料2項子指標上行；住宿餐飲、不動產及住宅服務、服務業受僱員工3項子指標下行。

此外，金融面景氣變動趨於下行，與投資部門走勢上行，形成資金供需兩面反向的走勢，同樣顯示部門業態別的不均衡復甦更加分歧，需持續注意。

商研院分析，當前景氣循環的變動參雜著內部結構性改變與外部衝擊因素，商業服務業景氣循環走勢於去年5月開始止升轉降，源自住宿餐飲業缺工潮的景氣下行，進而擴及到央行7波選擇性信用管制，導致不動產及住宅服務業下行。

同時，物價上漲也抑制需求，嚴重打擊內需市場，加上川普發動的關稅戰，也對國內不同產業部門產生不確定性風險。

面對當前局勢，商研院呼籲，政府與企業必須充分溝通與合作，採行對總體資源配置合理又有效、兼顧產業升級轉型的改革，且需配合國際貿易市場變動做短期調適與長期部署，若未能及時應對，隨貿易戰而來的貨幣戰恐將讓台灣經濟雪上加霜。

景氣 服務業

