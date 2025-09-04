龔明鑫最低工資調整公式說 洪申翰：傳達資方想法

最低工資審議將登場，經濟部長龔明鑫日前表示，最低工資調整公式今年不適當。勞動部長洪申翰今天回應，龔明鑫是傳達資方想法，勞動部的責任是充分掌握指標及經濟情勢審議。

全球籠罩在對等關稅陰霾，龔明鑫日前表示，儘管今年上半年經濟成長表現佳，但主要在高科技產業，中小微企業、傳產受很大影響，若按最低工資公式計算，最低工資當然會調整，「過去的公式，至少今年來講不是那麼適當」，將向行政院、勞動部表達經部想法。

洪申翰今天首度回應龔明鑫的說法，洪申翰表示，龔明鑫就是傳達資方想法，但其實每年最低工資如何調整，都必須納入勞資政學各方意見做綜合的考慮來考量。

洪申翰表示，勞動部作為最低工資審議的機關，還是會在法定程序下，充分掌握目前整體的經濟指標及社會情勢，以及各利害相關方的意見，會在審議上做通盤的思考。