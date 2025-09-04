快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰。記者杜建重／攝影
勞動部長洪申翰。記者杜建重／攝影

最低工資審議會將於月底舉行。經濟部龔明鑫日前表態「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」，理由是上半年總體經濟數據亮眼，但高科技業獨好，傳產、中小企業因美國高關稅衝擊陷入困境。對此，勞動部洪申翰今回應，經濟部長就是在傳達資方想法，審議將由勞資政學四方代表就整體經濟指標、社會情勢做通盤考量。

龔明鑫日前與工商團體交流時說，今年上半年經濟成長表現佳，但主要在高科技產業，若按最低工資公式計算，漲幅應會調整滿多的，「過去的公式，至少今年不是那麼適當」，將向行政院、勞動部表達經濟部想法。

洪申翰今受訪時回應，經濟部長就是在傳達資方想法。他指出，每年最低工資的審議，都是納入勞資政學代表的綜合考量，在法定程序下，充分掌握當前總體經濟指標、社會情勢、各界利害關係人意見，來做通盤審議思考。

經濟部 勞動部 龔明鑫 洪申翰

