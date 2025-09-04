內政部擬修法 房東拒絕申請租補恐挨罰、漲租將設限

快訊

中央社／ 台北4日電

為了解決租屋市場爭議，內政部預計月底提出租賃住宅市場發展及管理條例修正草案，未來房東不得禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者將挨罰，且房東若要漲租，須提前6個月告知，且續約租金漲幅不得超過通知當月的房租指數年增率。

行政院會今天通過青年優先三重奏相關政策，包含推動婚育宅、提供育嬰留停彈性，並且拍板自今年9月1日起，銀行辦理新青安貸款的撥款案件不計入銀行法第72條之2限額，同時也預計由內政部提出租賃住宅市場發展及管理條例修正草案，解決租屋市場長年爭議。

根據內政部簡報，租賃條例修正有4大面向，包含一，房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自住收回房屋；二，續約租金漲幅不得超過通知當月房租指數的年增率；三，房東不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰；四，未來租屋糾紛可向公所申請免費調解或法律訴訟扶助。

內政部次長董建宏在政院會後記者會時補充說明，租賃條例修正期程，目前將先與外界溝通，待意見回收，整理草案將於9月中旬送內政部部務會報討論，並預定9月底送行政院會通過，再請立法院審議。

董建宏表示，租金漲幅限制部分，原則上會要求房東以租約到期前6個月告知漲租為標準，且租金漲價比例要以告知當月的房租指數作為漲幅依據，相關公式溝通後就會訂定。

至於此次將要求租約保障3年，董建宏說，房客享有訂約及續約合計3年租期，主要是社宅一次租約也是3年，延長再加3年，這次是對其社宅政策處理，希望房東、房客在租屋第一年若相處愉快後，後續續約就是2年。

