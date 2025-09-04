政院拍板婚育宅租補 內政部估約5.2萬戶受惠

行政院會4日通過「青年婚育租屋協助專案」，內政部長劉世芳表示，本次將婚育宅概念結合社會住宅、包租代管及租金補貼三大居住政策，透過「補貼金額加碼」、「申請資格放寬」、「增加補助項目」、「優先入住社會住宅」四大方向，預計2026年上路，初期約5.2萬戶青年及婚育家庭受惠。

有關青年婚育租屋協助專案，劉世芳表示，婚育宅的部分，2025年釋出1,000戶，預計2026年至2028年釋出10,000戶。包租代管的部分，加碼房客每年修繕補助一戶6,000元，每年媒合增6,000戶。租金補貼的部分，2026年登記者，新婚補貼租金1.5倍，每多生1胎加碼補貼0.5倍。另外提供包租代管專線，及租賃住宅服務公會在地服務。

劉世芳提到，本次專案推動租賃條例修法，穩定長期租賃至少3年，確保續約合理租金。房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自住收回房屋。續約租金漲幅，不得超過通知當月房租指數之年增率。房東不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰。若有租屋糾紛，可向公所申請免費調解或法律訴訟扶助。

劉世芳說明，這次專案目標對象為婚育族群、新婚及育兒家庭，將原300億中央擴大租金補貼專案計畫規定所得標準由每人每月平均所得由最低生活費3倍放寬至3.5倍，適用放寬資格者給予加碼補貼。

另方案公布後，符合婚育家庭資格者可再擴大加碼，自登記結婚2年內加碼補貼50%，每多生1胎再加碼補貼50%，創造青年人敢婚、願生、樂養的友善環境。

劉世芳補充，為打造安全穩定的租屋育兒環境，包租代管社會住宅放寬修繕補助，可用於提升育兒居家安全，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目；每年修繕補助最高6,000元。

劉世芳提到，另中央興辦社會住宅也會匡列20%婚育宅保障新婚育兒家庭，讓新婚2年及育有學齡前幼兒家庭能夠優先入住，育兒家庭承租年限(含延長)可達12年，可安心扶養子女，確保居住穩定性，及滿足孩童成長與就學需求。