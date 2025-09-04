快訊

新青安鬆綁 彭揚凱批「政府想兩面討好」：恐為房價再添柴火

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院會今拍板，為支持青年購屋自住需求，自9月1日起申貸新青安貸款不占用銀行法限額。圖／聯合報系資料照片

行政院會今拍板，為支持青年購屋自住需求，自9月1日起申貸新青安貸款不占用銀行法限額。不過，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱質疑，政府做法與央行管理整體金融風險的政策矛盾，想要兩面都討好，政策就沒有一貫的政策跟核心目標，恐為房價「再添柴火」。

「政府關心的到底是什麼？」彭揚凱表示，如果政府關心的是房價問題，那他對政府現在的做法不是很能理解，因為這個做法其實就是要把房市注水或加油，整個政策目前看不到一個核心部分。

彭揚凱指出，政府政策一方面稱要解決年輕人居住與高房價問題；另一方面又想討好市場派與投資者，導致政策在兩邊「擺盪」。他強調，關鍵在於政府「到底要解決什麼問題」，尤其在台灣房價並未有明顯趨緩或下降情況下，此時放鬆融資限制會不會反而是不好的，沒有解決到根本的問題。

彭揚凱表示，先前銀行融資限制源自央行的政策考量，目的在管理整體金融風險。根據法規，銀行貸放資金於不動產設有上限，央行過去的調控是因為銀行在不動產借貸已到達警戒，過去新青安政策因高優惠造成大量貸款，導致更多資金湧入銀行借貸買房，但銀行資金有限，便採取排優先順序，現在政策則是不占用限額，進而讓出了「水位」，使非新青安的房貸也能避免被排擠。

彭揚凱也表達對未來的擔憂，指出央行的政策是為了金融安全，但從住宅政策角度來看，是要優先解決高房價買不起的問題，還是解決所有開發商的案子推案都能賣出去？現在政府做法就繼續撐高房價，像是煮一鍋水繼續添加柴火讓這房價撐住。

彭揚凱認為，政府就是兩面都要討好，想要討好年輕人、又要討好市場派、討好建商，政策就沒有一貫的政策跟核心目標。

