環團：2050年退休金總額恐縮水逾三成 政府投資應撤化石燃料

環境正義基金會、LUSH Taiwan與多個環保組織今指出，新、舊制勞工退休基金、勞保基金與公務人員退休撫卹基金正面臨「擱淺資產」風險，若未採取更積極措施因應氣候危機，將危及全民的退休財務安全，且2050年的退休金總額恐縮水逾3成，不該以國人的退休金投資高碳排產業 。

環境正義基金會（EJF）、LUSH Taiwan與多個環保組織今共同舉辦記者會，環境正義基金會氣候專案主任陳庭毓表示，台灣多數民間金融機構已依循國際標準，持續強化氣候相關財務資訊的揭露，但政府基金尚無被課予相關的法律義務或政策要求。這項監管缺口使上千萬名勞工、公務人員與退休族群暴露於不必要的風險，同時錯失運用15兆新台幣基金資產支持台灣2050淨零碳排願景的關鍵機會。

LUSH指出，對化石燃料的持續投資正在加速氣候崩潰，政府基金應投入為人民打造永續、甚至更美好未來的產業，而不是繼續支持高碳排的化石燃料。

據今天推出的「政府4大基金氣候損益計算機」統計，在24歲投入職場，並開始定期投入薪資6％至政府基金，65歲退休前每年2％薪資成長，退休後不再投入本金前提下，再以6％投資報酬率計算。以新制勞退而言，到2050年的個人累積資產應為94萬1458元，氣候風險將造成32％的減損。

環境權保障基金會副執行長許博任說，台灣石化、鋼鐵、水泥等高碳排傳統產業，近來除了氣候轉型，也面臨全球產能過剩的挑戰，獲利都大幅滑落也沒有前景。四大基金作為良善的國民資產管理者，從環境永續、世代正義，以及投資避險與支撐國家未來的產業發展角度，都應與其投資的石化、鋼鐵、水泥等公司積極議合，推動這些高度倚賴化石燃料且沒有獲利前景的產業，積極轉投資氣候產業鏈，進行綠色多角化轉型。

寶島淨鄉團創辦人林藝表示，台灣雖然不是產油國，但發電超過8成來自煤、氣、油，高度依賴化石燃料，極端天氣也都是化石燃料帶來的代價。當政府一邊喊出2050淨零的口號，另一邊卻用總規模超過15兆新台幣的基金投資石油、煤炭公司，兩邊的政策相互矛盾。退休金是許多公民一輩子的心血累積，缺乏透明和永續的治理，恐讓許多公民的退休生活面臨巨大的風險。