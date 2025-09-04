最低工資審議會9月底召開 勞團：勿以關稅為由阻擋調漲

最低工資審議會將於9月底舉行，經濟部長龔明鑫日前表示今年上半年經濟成長表現佳，但主要在高科技產業，若按最低工資公式計算，漲幅應調整滿多的，但「過去的公式，至少今年不是那麼適當」。台灣勞工陣線等團體今召開記者會強調，最低工資法已立法上路，應以法令規範的參採指標為依據，且經濟成長表現仍亮眼，不該以關稅為由阻擋調漲，且至少要調升至3萬元，才符合基本生活需要。

勞陣秘書長楊書瑋說，最低工資已經連續9年調漲，況且最低工資法已經於2024年上路，應參採、得參採指標都放在法律裡，過去1997年金融海嘯過後，基本工資凍漲長達10年，直到2007年才恢復調整，卻又面臨幾次荒腔走板的審議，導致台灣勞工長期處於低薪處境。

前幾天經長說最低工資過往參考不適用，甚至要求不要調整，勞陣對此表達嚴正反對。楊書瑋說，2024年經濟成長率達4.84%，今年第二季更達8.01%，預估全年成長率4.45%。

楊書瑋說，在物價部分，儘管通膨持續低於2%警戒線，但17項重要民生物價仍有近1.8%的年增率，其中外食費和房租分別上漲3.48%及2.33%，顯示租屋族及民眾外食壓力仍大。若一面承認經濟成長亮眼，一面用關稅衝擊為理由阻擋勞工調薪，無異是將產業利益凌駕於廣大勞工的基本生活之上。

楊書瑋表示，國際上貿易成本及物價波動加劇，並非台灣獨有，包括德國、法國、英國、加拿大、澳洲、韓國、日本、菲律賓與越南等，都已經確定在明年年調升最低工資，這些國家普遍將「維持實質購買力」列為政策核心目標，緩解生活成本上升。

楊書瑋進一步指出，根據數據顯示，台灣近年穩定調升最低工資，並未出現經濟學者擔憂的企業出走或是失業大增的現象，即使最受影響青年族群，失業率也未受影響，過去幾年CPI變動也沒有出現明顯因果關係。

台北市產業總工會副理事長王燕杰說，現在仍有200萬左右、4分之1的勞工薪水低於3萬300元，5分之1青年只領最低工資，最低工資審議不是在討論全面調薪，而是攸關邊際勞工的生活最低標準，難道企業利益非得犧牲勞工的最低生活需要？政府應該帶著全民往更幸福的目標前進，而不是以產業經濟為藉口。

王燕杰說，龔明鑫一直想著要減少最低工資來促進經濟成長，卻沒思考到在對美國出口受阻情況下如何擴大內需，以及如何讓老百姓除了生活需要，可以再多一點餘錢來消費促進經濟。

楊書瑋強調，在缺工與物價雙重壓力下，台灣更應正視調整最低工資的重要性，勞陣認為最低工資月薪應突破3萬元。