政院拍板育嬰留停「計日申請」 補貼薪資八成

行政院會4日通過勞動部「育嬰留停照顧彈性化方案」，軍公教也適用。行政院長卓榮泰於院會中表示，育嬰留停將能夠以「日」申請，落實「雙就業、雙照顧」政策目標，達到照顧不離職，期待2026年1月1日可以準時上路。為鼓勵雇主共創友善職場環境，勞動部也規劃給予企業獎勵支持。

勞動部長洪申翰於院會後記者會說明，現行育嬰留職停薪最短不能少於30日，造成勞工面對家庭與職場上時間的困窘。為了幫助有需要的新手爸媽，面臨小孩有短期照顧需求，可以「日」請育嬰留停；若小孩發生臨時緊急狀況，例如保母突然通知要提早接小孩，可以「時」請家庭照顧假。

有關育嬰留停以「日」申請，洪申翰表示，現行勞工於小孩三歲前，可申請二年育嬰留職停薪，其中六個月期間政府提供八成薪補貼。未來勞工可在原請領育嬰留職停薪津貼期間，選擇以日為單位提出申請，天數不超過30日。雙親合計可以請60日，申請期間仍可以請領八成薪資補貼。

有關家庭照顧以「時」申請，洪申翰提到，現行規定受僱者因家庭成員需要親自照顧時，可申請每年最多七天的家庭照顧假，併入一年共14天的事假計算。此假別的薪資計算依事假規定辦理，雇主不得拒絕或影響員工的全勤獎金、考績等。

洪申翰指出，未來勞工如有家庭照顧需求，可以「小時」為請假單位，一年可以有56小時可以因應小孩臨時狀況。如56小時家庭照顧假在同一年度使用完畢，發生臨時需親自照顧家庭成員的情形，可以就未用完的「事假」，亦可以「小時」為單位向雇主請假，雇主不得拒絕也不可以扣發其全勤獎金。

勞動部為有效執行「育嬰留停照顧彈性化」，推出的相關配套措施有三項。

洪申翰表示，第一，給予友善企業獎勵支持。考量30人以下企業占我國企業數逾97%，雇主有人力需求，為了不要造成雇主負擔，由政府給予小、微型企業經濟支持，勞工申請一日育嬰留停發給雇主定額獎勵金1,000元。這部分已編列在明年度勞動部預算，匡列5億元。

洪申翰提到，另外也將企業推動優於法令之「友善家庭」措施，列為「工作生活平衡獎」參選類別。透過加強輔導中大型企業ESG資訊揭露，提升企業在育嬰育兒相關友善職場措施，讓企業的利害關係人（包括投資人、客戶、員工和社會大眾）能全面了解企業營造的友善職場，有利企業留才。

洪申翰指出，第二，為了讓雇主充裕時間安排人力替代彈性育嬰留職停薪勞工，規範勞工應於五日前向雇主提出申請；另針對臨時突發需求，明確列出因子女生病（腸病毒、流行性感冒等）、停托、停課等情形時，才可以於一日前（當日臨時狀況可委託他人）向雇主提出申請。

洪申翰表示，第三，事業單位因勞工遇臨時需求無法提前預告，於一日前提出申請育嬰留職停薪，面臨難以另聘職代困境時，允許雇主使職代加班能有彈性，但雇主仍必須遵守加班只能做育嬰留職停薪勞工的工作、且應必須避免職代過勞，導致發生損及勞工健康及福祉的情形。

勞動部說明，為了讓新制上路，涉及到修正「育嬰留職停薪實施辦法」、「勞工請假規則」、「就業保險法施行細則」及新訂「友善職場育嬰留職停薪獎勵雇主實施要點」幾項子法與相關解釋令，勞工保險局相關申請書表、作業規定及資訊系統，亦須相應調整，刻正全力積極辦理中。