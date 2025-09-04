快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

新青安貸款撥款排除總量管制 賴瑞隆肯定金管會回應民意

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供

金管會今天宣布，9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不再計入「銀行法」第72條之2限額。民進黨立委賴瑞隆表示肯定，並感謝在多次的協調會及職訓後，金管會回應民眾聲音，也期待政府再進一步檢視央行總量管制措施，讓換屋族與其他自住需求者也能獲得公平支持。

賴瑞隆指出，自央行於去年第三季起實施第七波信用管制—不動產放款總量管制以來，民眾申貸困難問題持續浮現。他已於8月20日召開「不動產放款總量管制（限貸令）影響與對策」座談會，之後更邀請銀行端實際了解核貸問題，更在8月28日立院質詢金管會主委彭金隆時，呼籲政府要全面保障首購族、新青安、換屋自住族以及已取得銀行貸款承諾額度者的權益。

賴瑞隆表示，維持金融穩健與打擊炒房非常重要，但亦須重視有剛性需求的自住購屋族群。金管會願意打開水龍頭，讓新青安貸款排除總量管制，這是好事，也希望持續精進不動產放款制度，照顧真正有需求的自住者。

賴瑞隆呼籲，金管會與央行應持續檢討現行總量管制政策，在守住金融穩健的同時，展現更大魄力與彈性，讓首購與換屋自住族群的購屋權益獲得充分保障，人民才能安心安居。

首購 賴瑞隆 新青安 新青安房貸

延伸閱讀

洪秀柱將出席中共九三閱兵 賴瑞隆：打臉10年前的自己

被指北高補助差距擴大主謀 柯志恩辦反批：綠放棄修法光造謠

賴瑞隆：北高統籌款差距擴大近400億 柯志恩不敢面對？

高雄美濃盜採砂石案 賴瑞隆提修正案加重罰鍰等

相關新聞

新青安不計入銀行放款限制 卓榮泰：不得搭售金融商品作條件

行政院4日院會拍板，追溯自從1日開始，不計入《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制。行政院長卓榮泰於院會中提醒，銀行不...

府院拍板排除新青安列銀行法72條之2 行庫：把水龍頭開到最大

為解決民眾的房貸荒，行政院會今日上午召集八大行庫開會，傳出為了讓資金水龍頭能開到最大，政院拍板定案直接排除新青安的新申貸...

最低工資審議會9月底召開 勞團：勿以關稅為由阻擋調漲

最低工資審議會將於9月底舉行，經濟部長龔明鑫日前表示今年上半年經濟成長表現佳，但主要在高科技產業，若按最低工資公式計算，...

高階核廢選址期限剩3年 至今沒法源！避免地方公投卡關 核廢難題怎解套？

無論核電廠是否重啟，台灣都須面對既有核廢料的存放問題。經濟部近期將推動高階核廢選址立法，對照過去的失敗經驗，這一回在地方溝通、補償回饋的機制上，應如何補強？

政院拍板育嬰留停「計日申請」 補貼薪資八成

行政院會4日通過勞動部「育嬰留停照顧彈性化方案」，軍公教也適用。行政院長卓榮泰於院會中表示，育嬰留停將能夠以「日」申請，...

白話財經 EP169｜聯準會降息牽動全球降息潮 投資人該如何作準備？

聯準會主席鮑爾的傑克森洞演說，已讓市場更普遍預期聯準會將在9月降息，接下來聯準會的降息之路將會怎麼走？美國總統川普跟聯準會之間未來能有共識的機會有多大？ 此外，股神巴菲特再度的加碼日本商社持股，表達他對日本股市的看好，但另一方面日本銀行的利率決策會否影響股市？日圓的匯率將如何表現？而日前川普的對等關稅已被聯邦上訴法院裁定違憲，川普會認輸嗎？後面情勢將如何演變？一連串最新的全球利率、匯率及關稅戰的最新情勢變化，本集節目為聽眾朋友作深入解析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。