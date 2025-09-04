最低工資審議會9月召開 勞團籲勿以關稅推託調整

最低工資審議會將於9月下旬召開，勞工團體今天表示，台灣低薪問題嚴峻，但仍不應以關稅為藉口，經貿衝擊非台灣獨有，多國仍調升明年工資，呼籲審議會應決議調高最低工資。

明年最低工資是否調整，勞動部將於9月下旬召開審議會，但在國際經濟情勢及美國關稅貿易衝擊下，增添審議難度，不只資方多次對外喊話籲凍漲，經濟部長龔明鑫日前也對外表示，「過去的公式，至少今年來講不是那麼適當」。

勞工團體台灣勞工陣線今天召開記者會呼籲調漲最低工資，台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，雖然全球經貿環境不確定性高，但仍不應以關稅作為壓低最低工資調漲的藉口。

楊書瑋說，國際貿易成本及物價波動加劇直接衝擊勞工實質購買力，但多國對此狀況仍以維持勞工實質薪資、促進國內內需產業為共識，包含德國、英國、法國、加拿大、澳洲、日本、韓國、菲律賓及越南等，都已經確定調升明年最低工資。

楊書瑋表示，統計數據顯示，台灣近年穩定調升最低工資，並未出現經濟學者擔憂的企業出走或是失業大增的現象，即使最受影響的15歲至29歲青年族群，失業率也未受影響，而過去幾年CPI變動也沒有出現明顯因果關係。

台北市產業總工會副理事長王燕杰表示，都市地區大部分的勞動力過半從事服務業，而服務業的薪資多接近最低工資，台灣租屋市場價格高，等同勞工可能每月1/3至1/2的薪資必須花在房租，光要維持基本生活所需就已經非常不容易。

王燕杰喊話，龔明鑫一直都想著要減少最低薪資來促進經濟成長，但卻沒思考到在對美國出口受阻的情況下如何擴大內需，以及如何讓老百姓除了生活需要，可以再多一點餘錢來內需消費促進經濟，「這件事情也是同等重要的」。

高雄市產業總工會總幹事葉品言說，最低工資是所有勞工享有的最低保障、能維持最基本生活的規定，龔明鑫發言完全沒有這類思量，沒有看到這樣經濟發展根基其實以勞工血汗為代價，這是非常不合理的。

楊書瑋強調，無論股市漲或跌，對領取薪資的一般勞工而言，影響都有限，因此應讓台灣勞工薪資追上合理且應有水準，在缺工與物價雙重壓力下，台灣更應正視調整最低工資的重要性，月薪3萬是可以突破、努力的目標。