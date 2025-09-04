快訊

ACE交易所詐騙案是成名作 辦洗錢高手檢察官陳玟瑾派駐金管會

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
台北地檢署檢察官陳玟瑾獲法務部遴選派駐金管會，圖為陳玟瑾赴泰國參加美國FBI執法學院虛擬資產犯罪調查訓練。圖／讀者提供
台北地檢署檢察官陳玟瑾獲法務部遴選派駐金管會，圖為陳玟瑾赴泰國參加美國FBI執法學院虛擬資產犯罪調查訓練。圖／讀者提供

全國新任一審主任檢察官於8月28日異動，原派駐金管的台北地檢署檢察官劉韋宏調升基隆地檢署主任，法務部遴選由虛擬幣洗錢高手、北檢黑金專組檢察官陳玟瑾赴金管會兼辦犯罪偵查等事務，提升偵辦重大金融案件效能。

司法官54期結業的陳玟瑾，有政大經濟、法律雙主修學歷，是檢察體系內少見的複合式菁英，她目前是北檢「天下第一組」忠組檢察官，該組團隊員檢察官黃琬珺、姜長志、游欣樺、林希鴻、葉詠嫻、陳玟瑾、廖彥鈞，未來共同偵辦重大貪汙、經濟犯罪案件。其中，黃琬珺獲遴選派駐廉政署北調組，主責肅貪工作。

陳玟瑾的成名代表作，是偵辦ACE王牌交易所詐騙案，追出律師王晨桓透過虛擬貨幣洗錢逾10億元，被喻為「金流高手」，曾獲時任行政院長陳建仁嘉勉；由於虛擬幣洗錢金流複雜，常伴隨跨境洗錢等問題，陳玟瑾為此也赴泰國，參加美國FBI執法學院虛擬資產犯罪調查訓練，另受邀前往彰化地檢署分享查緝虛擬幣洗錢及打詐心得。

陳玟瑾不僅查辦ACE詐騙案，也曾偵辦「虛擬貨幣女神」、幣竟交易所營運長張于庭洗錢案，張于庭與胞兄張瀚林被控捲入一起投資詐騙6000萬元，檢方今年初陸續搜索約談張氏兄妹到案，訊後依詐欺罪聲押張瀚林獲准，張于庭則交保50萬元。

近來備受矚目的「鉛包金」洗錢案，也是由陳玟瑾指揮刑事局電針大隊偵辦，檢警追查「安心幣商」假投資詐騙集團，查出詐團將贓款兌現成黃金後，用鉛塊包裹製成「門擋」空運至柬埔寨洗錢，1年至少走私逾300公斤黃金，市價高達9億6千萬元。

專案小組今年初發動第1波搜索，拘捕陳姓與李姓2名嫌犯，檢警歷經半年溯源追查，發現黃金溶合加工廠設於台南，上周發動第2波行動，拘提14人到案，陳玟瑾訊後聲押禁見8人，法院裁定4人羈押，分別是詐團端黃金洗錢管理者王幃犇、加工廠管理人辛宗哲、成員郭士銘、李志勝；至於會計黃偲涵以10萬元交保。

