政院拍板新青安不計銀行放款限制 綠委大讚解決房貸荒

行政院會今新增金管會報告「新青安．貸的到－配合青年安心成家購屋優惠貸款精進方案調整」，為更支持青年購屋自住的需求，拍板自9月1日起，「新青安」申貸不占用銀行法限額。民進黨立委紛紛贊同作法，表示政府就是在盡力減少有剛性需求民眾，因水位貸不到款的問題。

民進黨立委郭國文表示，不管是換屋族還是青年的購屋貸不到款的問題，都引起一定程度的民怨，如今行政院的作為，就是盡力減少有剛性需求民眾，因水位貸不到款的問題。

民進黨立委許智傑也說，接到很多民眾反應無法申請到貸款，感謝行政院排除新青安放寬30%上限約束，銀行才能提供更多量能，讓有購屋需求的民眾順利貸款，解決近期民怨之一的「房貸荒」，希望行政團隊繼續以民為本，時時解決民眾生活面臨的問題