9月雜訊多 留意資金鬆動風險

全球股市上周震盪稍有拉回，美國第2季經濟年增率由初估的3.0%上修至3.3%，然而公布7月核心個人消費支出物價指數PCE月增0.3%，年增率升至2.9%，仍有通膨隱憂，再加上聯準會獨立性疑慮燃起。美股衝高後回落、日股及中國大陸股市收漲，金價再創歷史新高。

股市流入資金更為熱絡，過去一周整體股票型ETF再獲資金淨流入321.71億美元，較前周成長64%。主要為美國獲209.55億美元淨流入，亞洲與歐洲市場持續有淨流入45億與7.61億美元；日本與中國大陸由流出轉向為淨流入3.04億、13.93億美元。產業ETF部份，前三大淨流入產業分別為金融、科技和原物料；淨流出僅兩個產業，分別為能源與工業。

富蘭克林證券投顧表示，未來一週關注：1、經濟數據：各國8月採購經理人指數終值、美國7月JOLTS職缺、8月非農就業報告、聯準會褐皮書、多位聯準會官員談話；2、企業財報：聚焦梅西百貨、賽富時、博通等；3、川普關稅（對等關稅法律戰、232調查之特定產業關稅）、國際政治（中共93大閱兵、俄烏情勢等）。

富蘭克林證券投顧表示，歷經4月以來大漲，股市適度修正有助消化評價面偏高及技術面過熱擔憂，且在全球資金偏向寬鬆環境，預期景氣放緩但仍具韌性，股市短線震盪可做為投資人卡位第4季旺季行情的良機，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金及新興當地債券型基金，股市首選日本、歐洲及印度股票型基金，並以5%~10%配置黃金產業型基金，提高投組多樣性。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓表示，由於關稅因素，美國通膨降溫已出現停滯，未來需要高度關注，市場不確定性提高。採取於股、債彈性策略，以及全球化均衡佈局，可因應市場變化及資產快速輪動環境，並且減緩投組下檔風險。