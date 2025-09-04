快訊

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

被質疑「對普亭無所作為」 川普怒嗆波蘭記者：你該去找新工作

iPhone 17 Pro保護殼不藏了？台廠商偷跑推預購 外觀、「相機控制鍵」位置長這樣

9月雜訊多 留意資金鬆動風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要股票型ETF資金流向統計。（資料來源: 彭博資訊）
主要股票型ETF資金流向統計。（資料來源: 彭博資訊）

全球股市上周震盪稍有拉回，美國第2季經濟年增率由初估的3.0%上修至3.3%，然而公布7月核心個人消費支出物價指數PCE月增0.3%，年增率升至2.9%，仍有通膨隱憂，再加上聯準會獨立性疑慮燃起。美股衝高後回落、日股及中國大陸股市收漲，金價再創歷史新高。

股市流入資金更為熱絡，過去一周整體股票型ETF再獲資金淨流入321.71億美元，較前周成長64%。主要為美國獲209.55億美元淨流入，亞洲與歐洲市場持續有淨流入45億與7.61億美元；日本與中國大陸由流出轉向為淨流入3.04億、13.93億美元。產業ETF部份，前三大淨流入產業分別為金融、科技和原物料；淨流出僅兩個產業，分別為能源與工業。

富蘭克林證券投顧表示，未來一週關注：1、經濟數據：各國8月採購經理人指數終值、美國7月JOLTS職缺、8月非農就業報告、聯準會褐皮書、多位聯準會官員談話；2、企業財報：聚焦梅西百貨、賽富時、博通等；3、川普關稅（對等關稅法律戰、232調查之特定產業關稅）、國際政治（中共93大閱兵、俄烏情勢等）。

富蘭克林證券投顧表示，歷經4月以來大漲，股市適度修正有助消化評價面偏高及技術面過熱擔憂，且在全球資金偏向寬鬆環境，預期景氣放緩但仍具韌性，股市短線震盪可做為投資人卡位第4季旺季行情的良機，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金及新興當地債券型基金，股市首選日本、歐洲及印度股票型基金，並以5%~10%配置黃金產業型基金，提高投組多樣性。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓表示，由於關稅因素，美國通膨降溫已出現停滯，未來需要高度關注，市場不確定性提高。採取於股、債彈性策略，以及全球化均衡佈局，可因應市場變化及資產快速輪動環境，並且減緩投組下檔風險。

美國 關稅

延伸閱讀

蘇利文批川普把盟友推向中國！網熱議「印度轉向」：關稅50％成導火線

主動聯博投等入息 吸睛

卓揆：台積電不會變美積電 但最終總結會議尚未召開

應對川普關稅戰 歐盟推進與南美自貿協定

相關新聞

府院拍板排除新青安列銀行法72條之2 行庫：把水龍頭開到最大

為解決民眾的房貸荒，行政院會今日上午召集八大行庫開會，傳出為了讓資金水龍頭能開到最大，政院拍板定案直接排除新青安的新申貸...

高階核廢選址期限剩3年 至今沒法源！避免地方公投卡關 核廢難題怎解套？

無論核電廠是否重啟，台灣都須面對既有核廢料的存放問題。經濟部近期將推動高階核廢選址立法，對照過去的失敗經驗，這一回在地方溝通、補償回饋的機制上，應如何補強？

ACE交易所詐騙案是成名作 辦洗錢高手檢察官陳玟瑾派駐金管會

全國新任一審主任檢察官於8月28日異動，原派駐金管的台北地檢署檢察官劉韋宏調升基隆地檢署主任，法務部遴選由虛擬幣洗錢高手...

政院拍板新青安不計銀行放款限制 綠委大讚解決房貸荒

行政院會今新增金管會報告「新青安．貸的到－配合青年安心成家購屋優惠貸款精進方案調整」，為更支持青年購屋自住的需求，拍板自...

房市活水來了？政院促銀行打開水龍頭 為928檔期注入熱度

房市活水來了，正值928檔期到來，是否能為市場注入熱度，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，可以視為政策對市場友善的第...

新青安確定排除72之2條 房仲：人道走廊打開了

行政院4日院會拍板，確定將新青安排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。