趨吉避凶 全方位布局掌握資金輪動與跨產業百花齊放機會

美國總統川普關稅裁決不確定性加上9月魔咒擔憂使全球股債市9月開局一度陷陰霾，而不夠亮麗的大型科技股財報，使科技領頭羊表現失利，所幸資金轉向高股利股與先前受政策消息面打壓的醫療股支撐大盤上揚，統計自8月以來史坦普500指數與MSCI全球股票指數上漲1.9%與2.2%，遜於MSCI美國高股利與全球高股利股指數3.7%與3.5%的表現。資金良性輪動下，後續行情不看淡，全方位均衡布局的收益型平衡基金將有助於在市場中趨吉避凶，並滿足投資人的現金流需求。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，聯準會鬆口重啟降息機會，預期未來六至十二個月，有望降息50~100個基本點，為股債市營造有利環境，而儘管股市自4月初低檔彈升已同步拉高評價面，大盤之下仍有許多估值低的優質機會，看好美國企業在人工智慧革命中的全球領先地位，以及在各領域廣泛應用下所帶來跨產業的豐富投資題材。

富蘭克林證券投顧表示，美股第2季財報仍然非常亮眼，整體而言仍有雙位數的獲利成長，不過，市場對高估值的AI科技股要求越來越高，預期大型科技股獲利成長與其他股票的差距將明顯收窄，AI技術不僅使科技產業受惠，在醫療、工業、金融、公用事業、乃至於消費都有越來越多成功的AI應用，預期外擴效應將激發跨產業百花齊放。

富蘭克林證券投顧表示，9月重頭戲將是聯準會利率決策與經濟預估，本周五(5日)將公布的8月非農就業報告將是重要依據，此外，川普對市場的影響也不會少，包括如特定產業關稅、聯準會人事與獨立性疑慮，及美國上訴法院對川普關稅裁決的後續發展與效應等，預期都將帶來市場震盪，所幸全球資金偏向寬鬆有利資金良性輪動，先前評價面受壓抑的產業可望優先受惠，而過去兩年美股表現強壓其他股市的情況也有顯著變化，今年來全球股市表現並不亞於美股，投資人也不妨放眼全球、均衡配置，掌握全球各區域與各產業輪動下的契機。

富蘭克林收益策略因應高度不確定性與資產快速輪動環境，及投資人對現金流的殷切需求，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金主要投資於美國，現階段配置股五債五、產業布局分散，成長、循環與防禦股平均配置介於15%~18%，並藉由債息、股利及掩護性買權的權利金爭取全方位收益機會，是美國資產的核心收益首選，富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金則將視野拓展至全球，配置約五成於美國以外市場，略為積極的股六債四配，加上相對側重成長股的配置(約25%)，可作為全球布局的核心。