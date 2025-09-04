凱利投資衰退風險儀表板：就業市場趨緩卻未失控 可望持穩甚至回升

富蘭克林證券投顧表示，9月通常是投資市場傳統的多事之秋，尤其目前多數股市居於高檔，易有震盪拉回風險，需留意的返校需求、9月9日蘋果秋季發表會、9月聯準會會議結果，是否能令市場降息預期成真。而在歷經4月以來的大漲後，股市高檔震盪將有助消化評價面偏高及技術面過熱擔憂，且在全球資金偏向寬鬆環境下，預期景氣放緩但仍具韌性，股市短線震盪可做為投資人卡位第四季旺季行情的良機，建議核心首選平衡型基金、中天期債組的複合債、非投資等級債券型基金；股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，堅持定期定額。另外，順應全球分散投資浪潮，建議可選擇全球公債或新興國家當地公債型基金、日本和印度股票型基金，並搭配5~10%黃金產業型基金提高投組多樣性。

凱利投資衰退風險儀表板：就業市場趨緩但未失控，來年可望持穩甚至回升

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，疲軟的就業市場將使聯準會仍可在通膨存在上行風險下小幅降息，因關稅驅動的通膨不會持續，這更像是一次性價格調整，物價在最初上漲後會降低可支配所得與總需求，但也反過來降低整體通膨風險。在就業市場上，移民的影響並非新現象，事實上移民是2024年觸發薩姆法則的失業率上升的關鍵因素之一，移民激增推動失業率上升，但也誇大了就業市場疲軟程度。

傑佛瑞‧修茲以幾項指標來評估就業市場健康狀況：

1.就業情緒：目前消費者對就業市場的看法已處於「警戒」的紅色區域兩年多，一般情況下這令人擔憂，但該指標受到疫情後「氣氛衰退(vibecession)」的影響，許多情緒調查偏向負面，但最終並未轉化為實際行為變化。

2.失業金申請人數：目前已走出夏季典型的低迷期，開始恢復正常，初領失業金數據顯示，當前裁員人數與就業條件惡化僅略微增加，這是一個正面訊號。

3.工資增長：過去一年半，薪資成長率穩定在4%左右，幾乎達到「金髮女孩經濟」水準，既符合「安全」的綠色區域，也符合聯準會2%通膨目標。

另外，職位空缺、辭職率也值得留意，目前描繪出「低流動率」狀態，辭職人數很少，但招聘人數也較少，招聘與離職比率一直穩定在略高於1的水準，顯示淨創造就業機會的速度適中，展望未來，過去兩個月貿易政策疑慮在一系列貿易協議達成下逐漸降溫，《大而美法案》也為企業提供投資激勵，最終應有助創造就業機會，與此同時，人口老化、勞動參與率下滑、新移民減少將降低勞動力增長，進而將新增就業機會壓低至每月約10萬個以下，儘管創造就業速度較慢，但相信整體就業市場仍保持健康，隨時序進入2026年，美國經濟將再次展現韌性，未來幾個月新增就業可望持穩甚至回升。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出，儘管面臨關稅壓力，但美國經濟仍保持強勁，美股結構性基礎也完好，甚至推動部分指數創歷史新高，對投資者而言，更大的主題是科技創新，特別是AI，AI及相關技術的快速發展正在改變產業，各行各業富有遠見的公司正利用AI來提高利潤率、推動營收成長，並為長期投資者創造巨大成長潛力，我們也認為醫療保健產業可能成為創新的最大受益者之一，包含AI應用於患者或新藥研發，而美國工業則正經歷新一波復興，在產線轉移回美國的同時，新技術應用也將使工廠更具競爭力。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森•柯堤斯表示，AI生產力革命進行中，AI代理就像人類一樣能追求目標並克服在追求目標的過程中遇到的難題和挑戰，最終達到目標，科技領域儘管已經反映一部份獲利提升機會，但尚未得到合理定價的是從AI中獲得的效率提升，此外，光透過科技、基礎設施股票來捕捉AI投資潛力可能會錯失更大的機會，更廣泛的市場並未捕捉到AI應用於科技之外領域時所帶來的效率提升與創新浪潮，事實上，目前市場持續嚴重錯估AI的潛在價值創造能力。