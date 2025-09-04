房市活水來了？政院促銀行打開水龍頭 為928檔期注入熱度

房市活水來了，正值928檔期到來，是否能為市場注入熱度，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，可以視為政策對市場友善的第一步。

據了解，行政院確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在銀行法第72條之2不動產放款比率限制之外。這表示未來銀行辦理新青安貸款時，不用受30%上限約束，可貸放金額就能提高。

預計自2025年9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入銀行法第72條之2限額，以確保銀行信用資源可用於無自用住宅青年之購屋貸款。

陳炳辰認為，本來新青安需要等排撥，現在相對來說會速度加快一些，然而，是否能推動建商928檔期的熱度，他分析，因為不少新青安申請案件已在銀行貸款水位當中，若沒有更大幅度的放寬核貸空間，或是政策鬆綁，貸款仍有難度，建商還得觀察去化餘屋的情況，是否加速推案仍得視這一個月的買氣來判斷。

根據統計，928檔期建商大舉退場延推，全台推案量預估落在1108億元，比去年進一步滑落，不得已推案的原由多半出於建案銷售上相關費用支付許久，再也延不下去，要是又有銀行貸款層面的開工壓力，以及上市櫃公司規畫排程因素，只好硬著頭皮亮相，否則如今的冷清市況，進場多是自討苦吃。