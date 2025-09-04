府院拍板排除新青安列銀行法72條之2 行庫：把水龍頭開到最大

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
行庫主管表示，直接把新青安排除在銀行法第72條之2分子的計算，是能最快解決現在房貸荒的方式。 圖／本報資料照片
為解決民眾的房貸荒，行政院會今日上午召集八大行庫開會，傳出為了讓資金水龍頭能開到最大，政院拍板定案直接排除新青安的新申貸案在銀行法第72條之2的計算範圍，而且追溯從9月1日開始上路。行庫主管表示，直接把新青安排除在銀行法第72條之2分子的計算，是能最快解決現在房貸荒的方式。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅貸款及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%。意即若銀行要打開資金水龍頭，不是多爭取存款以擴大分母，要不就是減少不動產相關放款。

據指出，金管會之前召八大行庫開會時，每家行庫都表示都有內部的警戒值，因此大多以28.5%為警戒值，不可能承作到30%；而且，目前只有八大行庫承作新青安，其他民營銀行並未承作，而現在銀行法第72條之2的比率都以八大行庫掛帥，各大行庫的新承作額度很多是在吸收已准而未貸的部分，幾乎沒有再受理新申貸案件的空間。也因此，唯有把新青安排除在計算範圍之列，才能解決這個問題，再加上新青安也是政策貸款，既然都更危老已排除，因此在房貸荒之際，新青安也比照排除。

而在都更危老方面，央行的放款集中度管制，仍不會把都更危老排除，包括新青安也不會排除在央行放款集中度管制的計算範圍。但由於央行的放款集中度管制並不是如同銀行法第72條之2的法律位階，因此屆時央行會檢視行庫每季所提交的報告，倘若是因為承作新青安、首購族的房貸而導致超限，央行也會酌予放行。

