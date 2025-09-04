新青安確定排除72之2條 房仲：人道走廊打開了
行政院4日院會拍板，確定將新青安排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，以釋出更多放款量能，解決近期「房貸荒」問題。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年受到新青安貸款優惠刺激，房貸水位快速上升，如今排除新青安額度，對於銀行貸款作業是一大鬆綁，對排隊卡關的購屋族而言，有如打開一道「人道走廊」，後續申貸排撥及額度緊繃的問題，可望緩步改善。
觀察今年第2季聯徵中心平均核貸達2.41%，為聯徵中心資料統計以來的最高點，凸顯這一波「限水」，已經導致購屋成本持續增加。
張旭嵐表示，不過銀行法額度採計的定義放寬，不等同於實際申貸條件放寬，房貸放款仍受到信用管制的約束，所以多屋族的貸款成數限制並未鬆綁。
另外只有今年9月以後的新青安放款不計入，並非過去1年多的放款都不計，所以短時間內能釋出的資金量不會太多，對房市交易價量的影響有限，且銀行對於貸款人的財務信用審核仍會維持一定風控標準，購屋族還是得採保守規劃。
