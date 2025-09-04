快訊

投等債熱度不減 透過主動債 ETF 掌握夯商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
BBB級公司債 vs 動態調控策略 vs 複合券種策略年化波動度比較(資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：2019.12.30-2024.12.30共五年之年化波動度。)
8月信用債市場價格持續攀升，主要受到美國公債殖利率下行帶動。雖然美國7月職缺數量變化不大、失業率亦未顯著升高，但非農就業數據走弱顯示更多是「勞動供給不足」而非「需求萎縮」。整體而言，就業市場正逐步降溫，卻未陷入衰退，信用利差因此未出現大幅擴張。

從供給端觀察，根據 Bloomberg 統計至8月的數據，美國投資等級債今年第一季發債相對溫和，但自第二季末起逐步回升，今年8月初已突破1兆美元。多家投行近期同步上調全年發債預估，反映市場信心正逐步回升。

今年新發行的投等債平均信用評等高於往年，其中AAA與AA級債券占比創近年新高，顯示企業財務體質穩健，有助於支撐投資需求。目前投等債交易量仍維持熱絡，凸顯投資人持續青睞高品質信用資產。隨著降息環境到來，中長天期投資等級債不僅具備避險功能，也兼具資本利得潛力。

展望後市，富邦投信分析，全球經濟成長雖面臨溫和減速與區域分化，但市場焦點仍鎖定央行政策、關稅與通膨壓力，以及地緣政治等關鍵變數。在不確定性升溫下，投資等級債持續展現穩定特性，已成為資產配置核心。投資人若透過主動式債券ETF進行佈局，不僅能精準篩選潛力標的，更能隨市場變化動態調整部位，掌握波動下的超額投資契機。

主動富邦動態入息ETF(00982D)擬任經理人黃詩紋表示，動態調整是主動債ETF優勢之一，以匯率避險為例，投資債券除須留意利率風險外，匯率風險亦會影響ETF淨值，主動型債券ETF可採用換匯、遠期外匯交易、一籃子外幣間匯率避險等工具，視市場行情進行匯率避險策略。

主動富邦複合收益ETF(00983D)擬任經理人游陳達表示，投資團隊將定期檢視各國總體經濟數據、主權利差（CDS）、信評展望與政經風險指標，並依據分析結果調整持債部位，必要時減碼甚至避開特定市場。同時，透過產業趨勢研判及個券價值／風險／流動性分析，嚴格篩選最適標的，兼顧風險與收益。

在全球債市逐步翻揚的氛圍下，主動債券ETF具備「風險控管」與「收益追求」的雙重優勢，能在不確定市場中為投資人打造兼顧風險與成長的投資工具。

