快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

聽新聞
0:00 / 0:00

獨家／水龍頭開了！行政院今將拍板新青安排除72-2限制、回溯至9月1日

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院4日院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。圖／聯合報系資料照片
行政院4日院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。圖／聯合報系資料照片

行政院4日院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，以釋出更多放款量能，解決近期「房貸荒」問題。

根據今日金管會報告內容顯示，新青安自2023年8月上路以來，截至2025年7月底已累計核貸近13萬戶、金額逾9,900億元，七成以上借款人為40歲以下青壯年族群，顯示政策確實協助部分剛性需求。不過，由於公股銀行在72-2比率上逼近預警線，導致部分符合資格民眾貸款遭卡關，甚至出現無法順利交屋的情況。

金管會分析，目前新青安核貸情形，截至2025年7月31日，共核貸12萬9,464 戶，金額約 9,994 億元，年齡分布為39歲以下佔 73%、40–49歲佔 22%、50歲以上佔 5%。然根據銀行法第72-2 規範，住宅建築及企業建築放款總額 / 存款總餘額及金融債券 ≤ 30%，目前，現況本國銀行平均為26.04%，餘額 23,376 億元；公股銀行平均27.61%，餘額 6,005 億元；合庫銀行最高28.38%；樂天銀行最低9.46%。

金管會提到，房貸逾放比率低（在所有授信產品中最低），但銀行仍考量房市前景與72-2壓力，核貸意願降低，公股銀行因配合政策辦理自用住宅貸款，72-2 比率偏高，甚至接近內部預警值（28.5%），因此影響到自住及首購需求，形成「房貸荒」。

為解決此狀況，行政院會今日將拍板，自2025年9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入銀行法第72條之2限額，以確保銀行信用資源可用於無自用住宅青年之購屋貸款。此項調整將大幅擴大新青安貸款量能，縮短民眾等待時間，避免因銀行額度受限導致的「貸不出」問題。財政部將責成公股銀行落實授信「5P原則」，並強化防範投資客炒房、人頭戶申貸等管控機制，確保資源真正用於自住購屋。

在配套措施部分，金管會強調，銀行不得要求借款人購買房貸壽險商品作為搭售條件，也不得在貸款過程中進行不當推銷，避免增加民眾負擔。此外，民眾若在貸款過程中遇到爭議，可透過銀行公會或金管會專線，以及各銀行總行申訴窗口提出申訴，相關資訊已公開於銀行公會網站。

房貸 金管會

延伸閱讀

川普政府「非法報復」哈佛！法官解凍681億補助 白宮將上訴

獨／都更危老免計集中度放款 八大行庫將有1700億活水作房貸

員工加錯油！柴油車被誤加「95汽油」害受損 加油站要賠26萬元

獨／卓榮泰明召集跨部會議討論「房貸荒」 最快中午說明結論

相關新聞

府院拍板排除新青安列銀行法72條之2 行庫：把水龍頭開到最大

為解決民眾的房貸荒，行政院會今日上午召集八大行庫開會，傳出為了讓資金水龍頭能開到最大，政院拍板定案直接排除新青安的新申貸...

高階核廢選址期限剩3年 至今沒法源！避免地方公投卡關 核廢難題怎解套？

無論核電廠是否重啟，台灣都須面對既有核廢料的存放問題。經濟部近期將推動高階核廢選址立法，對照過去的失敗經驗，這一回在地方溝通、補償回饋的機制上，應如何補強？

新青安確定排除72之2條 房仲：人道走廊打開了

行政院4日院會拍板，確定將新青安排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不...

獨家／水龍頭開了！行政院今將拍板新青安排除72-2限制、回溯至9月1日

行政院4日院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之...

台灣奧丁丁集團尋求在那斯達克直接上市 已申請股票代碼

旗下營運奧丁丁集團的區塊鏈科技公司歐簿客（OBOOK Holdings）表示，正在尋求在納斯達克掛牌上市，目前部分股東準...

川普效應加速金價破3500美元 明年4要素推升金價創新高

盤整已四個月之久的金價，周二以每盎司3508美元再創歷史新高價位，雖然又回跌至3485美元，但仍有其指標意義。台灣銀行貴金屬部經理楊天立在接受聯合報數位版訪問時，明確指出，金價經過四個多月盤整之後，如今已完成整理，而且有四大要素，正推升金價明年再創新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。