獨家／水龍頭開了！行政院今將拍板新青安排除72-2限制、回溯至9月1日

行政院4日院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，以釋出更多放款量能，解決近期「房貸荒」問題。

根據今日金管會報告內容顯示，新青安自2023年8月上路以來，截至2025年7月底已累計核貸近13萬戶、金額逾9,900億元，七成以上借款人為40歲以下青壯年族群，顯示政策確實協助部分剛性需求。不過，由於公股銀行在72-2比率上逼近預警線，導致部分符合資格民眾貸款遭卡關，甚至出現無法順利交屋的情況。

金管會分析，目前新青安核貸情形，截至2025年7月31日，共核貸12萬9,464 戶，金額約 9,994 億元，年齡分布為39歲以下佔 73%、40–49歲佔 22%、50歲以上佔 5%。然根據銀行法第72-2 規範，住宅建築及企業建築放款總額 / 存款總餘額及金融債券 ≤ 30%，目前，現況本國銀行平均為26.04%，餘額 23,376 億元；公股銀行平均27.61%，餘額 6,005 億元；合庫銀行最高28.38%；樂天銀行最低9.46%。

金管會提到，房貸逾放比率低（在所有授信產品中最低），但銀行仍考量房市前景與72-2壓力，核貸意願降低，公股銀行因配合政策辦理自用住宅貸款，72-2 比率偏高，甚至接近內部預警值（28.5%），因此影響到自住及首購需求，形成「房貸荒」。

為解決此狀況，行政院會今日將拍板，自2025年9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入銀行法第72條之2限額，以確保銀行信用資源可用於無自用住宅青年之購屋貸款。此項調整將大幅擴大新青安貸款量能，縮短民眾等待時間，避免因銀行額度受限導致的「貸不出」問題。財政部將責成公股銀行落實授信「5P原則」，並強化防範投資客炒房、人頭戶申貸等管控機制，確保資源真正用於自住購屋。

在配套措施部分，金管會強調，銀行不得要求借款人購買房貸壽險商品作為搭售條件，也不得在貸款過程中進行不當推銷，避免增加民眾負擔。此外，民眾若在貸款過程中遇到爭議，可透過銀行公會或金管會專線，以及各銀行總行申訴窗口提出申訴，相關資訊已公開於銀行公會網站。